A nova realidade empresarial: a importância vital das estratégias ES

Nos últimos anos, temos testemunhado uma mudança significativa na forma como as empresas brasileiras encaram a sustentabilidade e a responsabilidade social. A sigla ESG, representando os pilares Ambiental, Social e Governança, tem se tornado cada vez mais presente nas rodas de conversa do mundo empresarial, refletindo o crescente interesse e compromisso das organizações em adotar práticas mais sustentáveis e éticas em suas operações.

Os dados são reveladores: de acordo com o Google Trends, a busca pelo termo "ESG" triplicou em 2022, apresentando um aumento de cerca de 150% em relação ao ano anterior. Além disso, estudos apontam que em 2022, 68% das empresas brasileiras já contavam com estratégias ESG em funcionamento, um acréscimo de 26% em comparação ao ano anterior, conforme destacado no levantamento "Sustentabilidade na Agenda das Lideranças da América Latina", promovido pela fornecedora de software de gestão empresarial SAP e baseado em entrevistas com 410 líderes regionais.

Nesse contexto, a Dasart Engenharia, empresa cearense que atua em diversos segmentos, incluindo construção, incorporação imobiliária, mercado financeiro e shoppings centers, desponta como exemplo de compromisso com a sustentabilidade muito antes da disseminação do conceito ESG. Desde o início de nossas atividades, a Dasart adota uma abordagem que prioriza a responsabilidade socioambiental. Garantimos que nossas operações sejam certificadas e reconhecidas por seus aspectos sustentáveis, assegurando a redução máxima dos impactos ao meio ambiente e mantendo um alto padrão de qualidade em todas as nossas construções.

A neutralização de carbono em nossos escritórios é uma prova tangível de nosso compromisso em eliminar a emissão de gases causadores do efeito estufa de nossas atividades. 100% da energia utilizada em nossos escritórios são provenientes de energia solar através de uma usina específica da Dasart. É nosso dever contribuir para mitigar as mudanças climáticas e proteger o meio ambiente para as gerações futuras. Ademais, aplicamos o princípio da produção enxuta (Lean Construction) em todo o nosso processo construtivo. Esse enfoque abrange uma série de fatores que norteiam nossas obras para serem mais rápidas, mais limpas e muito mais eficientes.

Dessa forma, minimizamos o desperdício de recursos naturais e energéticos, otimizando nossa atuação em prol da sustentabilidade. Acreditamos que a adoção de estratégias ESG não é apenas uma questão de tendência ou imagem. É uma escolha consciente que se reflete em nossos valores e que se estende a todos os nossos stakeholders. Acreditamos firmemente que empresas responsáveis são aquelas que prosperam de maneira sólida e duradoura. Como líderes empresariais, temos a responsabilidade de sermos agentes ativos na construção de um futuro mais sustentável e equilibrado.

Vítor Frota é CEO da Dasart