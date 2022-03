A Nova Composição do Tribunal de Justiça do Ceará

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que conta atualmente com 43 desembargadores, passará ao quantitativo de 53 integrantes nas próximas semanas. Conforme fontes noticiosas, o Governador do Estado Camilo Santana pretende nomear os novos integrantes advindos do Quinto Constitucional nos estertores do seu mandato, retirando-se da cena local para sua missão de campanha e votação junto ao Senado Nacional.

Atualmente nove vagas são ocupadas pelo Quinto Constitucional, resultado do número fracionado de 8,6 (oito vírgula seis) para o encargo. Dessa forma, convém-se na atual composição o número ímpar na formação do acesso por carreira jurídica distinta da magistratura, com cinco expoentes do Ministério Público e quatro respeitáveis advogados. Assim, com a criação das novas desembargadorias, o colegiado Pleno terá sua composição aumentada, alçando a quinta parte o quantitativo de 10,6 (dez vírgula seis) integrantes ao que, segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, arredonda-se a fração restante (seja superior ou inferior à metade) para o número inteiro seguinte.

Nesse tocante, a formação do quinto de acesso pelas carreiras jurídicas no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, deverá acomodar a divisão ímpar de 11 integrantes, atualmente, repita-se, com cinco desembargadores pelo acesso do Ministério Público, sendo os dois próximos nomeados pelo Governador do Estado de origem nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, que já designou a sessão de formação de duas lista sêxtupla para o próximo dia 10 de março, dentre os quais 6 nomes serão levados para escolha do Chefe do Executivo, passando a ocupar o total de 6 vagas no colegiado Pleno.

Os próximos acessos serão alternados entre Ministério Público e advocacia, mantendo-se o equilíbrio institucional assegurador da temperança e convivência salutar dos olhares e experiências dos operadores do Direito nos julgados colegiados.

Matheus Cintra é advogado e especialista em processo civil e gestão de processos