A necessidade de se adaptar

Vivemos uma situação totalmente nova, pela abrangência, pelas incertezas e falta de dados precisos, não temos histórico e estamos aprendendo em tempo real.

Entretanto podemos sinalizar algumas tendências. A forma de comprar remotamente nunca esteve tão em alta, as pessoas por necessidade aprenderam e perderam o medo de usar os meios digitais para comprar. Mesmo com a abertura das lojas as compras remotas devem continuar em alta.

Também precisamos ressaltar que o crescimento do uso da tecnologia e do comportamento digital aumentou. A necessidade de distanciamento gerou um crescimento enorme na adoção das novas tecnologias e ferramentas digitais. As possibilidades são inúmeras, entretenimento, educação, medicina, vendas e trabalho. As empresas devem educar e oferecer serviços para dar suporte aos clientes.

Mesmo com a liberação da quarentena, as pessoas continuarão com medo de sair, então a retomada do fluxo normal deve ser gradativa e lenta. Por causa do medo os consumidores vão valorizar as empresas que adotem medidas de higiene e segurança mais fortes e explícitas.

A incerteza no futuro levará as pessoas a serem mais cautelosas e desconfiadas. Marcas fortes, conhecidas, transparentes e engajadas terão uma vantagem competitiva grande.

A quarentena mexeu com o psicológico das pessoas. As empresas que forem mais relacionais, autênticas e prestarem um melhor atendimento terão uma vantagem em relação às demais. A mente é corporificada, nossas emoções, sentimentos e pensamentos dependem em grande parte de como sentimos e percebemos o mundo. O isolamento nos priva do contato sensorial com o exterior. Sentiremos e decidiremos diferente de antes.

Acredito que a vida, depois da crise, será diferente. O comportamento coletivo e colaboratividade devem crescer.

Bosco Couto

Consultor de Marketing