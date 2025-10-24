Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A música vai além do som: a importância da experiência nos shows

Escrito por
Vitória Fernandez producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Vitória Fernandez é cantora
Legenda: Vitória Fernandez é cantora
A música sempre foi capaz de nos tocar, emocionar e transformar momentos, mas, hoje, ela vai muito além do som. Os shows se tornaram experiências completas, capazes de envolver todos os sentidos do público. E é nesse contexto que a performance ao vivo com bailarinos, iluminação, efeitos especiais e cenários impactantes se torna essencial para criar memórias inesquecíveis.
 
O público atual busca algo mais do que apenas ouvir suas músicas favoritas. Ele quer sentir, ver e viver cada canção, conectando-se de forma profunda com o artista e com os elementos visuais e cênicos que enriquecem a apresentação. Bailarinos e coreografias bem planejadas potencializam a emoção de cada momento, enquanto efeitos de luz e projeções transformam o palco em um universo que traduz a identidade artística do cantor.
 
Essa tendência não é apenas estética: é estratégica e tem crescido globalmente. Pesquisas da Pollstar mostram que a demanda por experiências imersivas nos shows aumentou mais de 40% nos últimos três anos, com público valorizando cada vez mais a inovação e o entretenimento completo. Para o artista, isso significa criar um vínculo mais forte com o público e transformar cada apresentação em um espetáculo que transcende a música.
 
Como cantora, acredito que o show não é apenas a execução de canções, mas uma oportunidade de contar histórias, transmitir emoções e envolver o público em uma experiência única. Investir em performances completas é investir na conexão com quem nos acompanha, tornando cada apresentação inesquecível e relevante no cenário musical atual.
 
A música continua sendo an alma do espetáculo, mas a experiência é o que transforma o momento em memória, e a memória é o que permanece para sempre.
 
Vitória Fernandez é cantora
Bruno Lessa é professor
Colaboradores

Brasil, Rússia, Índia e China: Uma nova coreografia de poder global

Bruno Lessa
Há 1 hora
Vitória Fernandez é cantora
Colaboradores

A música vai além do som: a importância da experiência nos shows

Vitória Fernandez
Há 1 hora
Carla Benedetti é advogada
Colaboradores

STF decide: benefício do INSS pode garantir autonomia a mulheres vítimas de violência doméstica

Carla Benedetti
23 de Outubro de 2025
Leonardo Chucrute é escritor
Colaboradores

Diferença entre ser empreendedor e ser empresário

Leonardo Chucrute
23 de Outubro de 2025
Lino Rampazzo é religioso
Colaboradores

O legado de São João Paulo II

Lino Rampazzo
22 de Outubro de 2025
Vagner Venâncio é presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará
Colaboradores

Carência: Oficiais de Justiça pedem socorro

Vagner Venâncio
22 de Outubro de 2025
Edson Arouche é diretor do Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado do Ceará (Seacec)
Colaboradores

Jovens: oportunidade e vontade de aprender devem caminhar juntas

Edson Arouche
21 de Outubro de 2025
Arthur Campos é consultor empresarial
Colaboradores

Capacitação empresarial

Arthur Campos
21 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Professor merece respeito!

Lembremo-nos, por exemplo, da professora que nos ensinou as primeiras letras, a compor as primeiras palavras ou a fazer as primeiras contas!

Gilson Barbosa
20 de Outubro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Hora extra e bom senso

O mesmo se aplica ao empregado que, por opção, após cumprida a jornada, permanece na empresa, voluntariamente, para estudo ou descanso

Valdélio Muniz
20 de Outubro de 2025
Raquel Cavalcanti Ramos Machado é professora
Colaboradores

Antinomia normativa e institucional

Raquel Cavalcanti Ramos Machado
19 de Outubro de 2025
Antônio Netto é professor
Colaboradores

Dia Mundial de Combate ao Bullying

Antonio Netto
19 de Outubro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

Família: Base da sociedade

Gonzaga Mota
18 de Outubro de 2025
Mariana Lemos é advogada
Colaboradores

Planejamento sucessório e autonomia do idoso

Mariana Lemos
18 de Outubro de 2025
Danilo Campos é médico
Colaboradores

Vacinar é um ato de cuidado

Danilo Campos
17 de Outubro de 2025
Advogado
Colaboradores

O exagero das apreensões judiciais e a depreciação de bens

Renan Azevedo
17 de Outubro de 2025
Rafael Leitão é médico
Colaboradores

O combate à osteoporose na ortopedia

Rafael Leitão
17 de Outubro de 2025
Ernesto Saboia é conselheiro
Colaboradores

90 anos do TCE Ceará: tradição, inovação e compromisso com o bem público

Ernesto Saboia
16 de Outubro de 2025
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Adultos hipnotizados pelas telas: o vício além da infância

Antonio Netto
16 de Outubro de 2025
Eunício Oliveira é deputado federal
Colaboradores

Carteira Docente: um instrumento de valorização e reconhecimento dos professores

Eunício Oliveira
15 de Outubro de 2025