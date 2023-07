A mudança vem do céu

A luta pelo desenvolvimento do povo cearense o transformou em um povo nômade. Historicamente precisamos sair para conquistar, dadas as poucas condições que nos foram dadas. Felizmente isso veio mudando a partir do início dos anos 2000 quando causas sociais e necessidades de quem mais precisa, passaram a caber no orçamento.

Ainda não é fácil, e creio que nunca será, no entanto já é possível sonhar com capacitação, tecnologia, educação pública de qualidade e emancipação produtiva sem que seja preciso se desgarrar à força da sua gente. Intercâmbios, aventuras, novos conhecimentos fora de sua terra, sempre serão valorizados. Faz parte do processo do aprender, porém sem a dolorosa obrigação de deixar sua gente.

Criar condições de acesso às riquezas materiais e imateriais é uma tarefa árdua. Como Prefeito de um município pobre penso nisso todo santo dia e direciono grande parte das minhas forças para encontrar novos caminhos. O hidrogênio verde é uma esperança que vai se concretizando na velocidade que é possível, uma vez que depende de grandes investimentos e um mercado em formação. Portanto é preciso querer mais.

Foi de tanto pedir aos céus que, na forma da luz do sol, a energia fotovoltaica veio como mais uma alternativa de renda, estudo, propósito de vida, bem-estar das famílias e, principalmente, de quebra de um secular ciclo de pobreza. Pois bem, São Gonçalo do Amarante, Centec (Centro de Ensino Tecnológico) e SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) estabeleceram uma parceria para criação de um Polo de Energias Renováveis por meio do qual formaremos profissionais para manutenção e instalação da infraestrutura necessária para lidar com essa nova fonte de energia.

Investimento de longo prazo, porém com retorno mais consistente é aquele que capacita pessoas para trabalho com valor agregado. Com retornos definitivos, que proporcionam mudança de perfil social. Essa é nossa obsessão. Essa é nossa busca contínua. O que tem sido minha trajetória em São Gonçalo, primeiro como professor, depois como prefeito: criar trajetórias para as pessoas. Com as bençãos do céu. E do sol.