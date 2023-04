A morte do sistema Creta

A vida de todos nós é um livro, em que tudo está registrado de bom e de ruim, nos deixa algumas tristezas, mas também muitas boas alegrias que nos causarão saudades.

O sistema processual CRETA, criado na década de 2000, ficou doente, com morte para acontecer proximamente, em face da criação, em 2022, de um novo sistema, o PJE2x.

O sistema CRETA deixou de receber processos eletrônicos desde o inicio do PJE2x e, atualmente ( início de abril de 2023), dentre uns dez mil que existiam mensalmente em cada um dos Juizados Federais, mantém menos de dois mil, o que implica dizer que ele se extinguirá tão logo nele termine a tramitação do último processo que lhe fora distribuído, quando iniciada a distribuição pelo novo sistema já referido (PJE2x).

Alguém que está lendo este escrito pode perguntar: o que eu tenho a ver com esse tal sistema processual CRETA?

Esse alguém não deve ser um Juiz Federal que atua nos Juizados, bem como Advogado, Procurador das pessoas jurídicas de Direito Público ( União, Fundação e Autarquia Federais, notadamente o INSS) e de Direito Privado ( Empresa Pública Federal, notadamente a Caixa Econômica Federal), Defensor Público Federal e respectivos servidores regidos pela Lei 8.112/90.

Sou testemunha viva de que o sistema CRETA, utilizado para ajuizar ações judiciais (litígios), perante os Juizados Federais, não nos criou um só problema que não pudesse ser imediatamente contornado.

E qual a razão de sua extinção?

Uns dizem que seria porque fora criado aqui no Nordeste, pelos Juízes Federais de Sergipe, enquanto que o sistema do PJE2x seria criação de melhor sabedoria fora do Nordeste, no que não gostaria de acreditar.

O Dr. Antônio Carlos Machado, ex-Diretor de Secretaria da 21ª Vara, hoje com justa aposentadoria, informou que “o fim do sistema Creta já era previsível, assim como aconteceu com o sistema Tebas, o primeiro aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, que fora criado por uma empresa do Paraná. E havia também o sistema Esparta, contemporâneo do Tebas, que era usado na segunda instância. O desuso do Creta, assim como foi dos outros dois, faz parte da evolução dos padrões gerais da informática. No telefone, tínhamos o sistema GSM, que passou para o 3G, depois 4G, 5G... na televisão, surgiram as TVs smart, no computador surgiu o SSD. A pergunta que parece óbvia é: porque não atualizar o sistema Creta, em vez de simplesmente descartar? Porque a tecnologia funciona em blocos e reformular esses blocos termina sendo mais trabalhoso e caro do que fazer tudo novamente do começo. É algo que contraria a lógica, mas a realidade é assim. Sai mais barato fazer um PJE2 do que um Creta2”( destaque inexistente no original).

Se o sistema CRETA não atendia, atualmente, a amplitude do sistema federal processual brasileiro, também o novel sistema PJE2x não soluciona o problema do processo judicial não tramitar desde o 1º grau, passando por várias instâncias, podendo, excepcionalmente, chegar à ultima instância (STF).

Até o presente momento, esse PJE2x tem gerado mais problemas do que soluções, conforme se constata do reclamo do “dia a dia” dos juízes que atuam nos juizados federais da Capital e do Interior.

Imagino o sofrimento dos advogados de terem de usar diversos sistemas e inúmeras senhas, para advogar em todos os ramos das Justiças ( Estadual, Federal, do Trabalho e nos Tribunais).

Se o sistema CRETA não atendia a tal amplitude do processo brasileiro, indo desde o 1º grau até a última instância recursal, por que então não houve um esforço em buscar uma só inteligência para, primeiramente, procurar melhorá-lo? Por que extingui-lo, já que em “time que está vencendo, há 22 anos, não se mexe”?

Infelizmente, só boas saudades o sistema CRETA vai deixar e muito aborrecimento para quem dele se utiliza e utilizará.