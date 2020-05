A mesquinhez e a economia popular

A quarentena estabelecida pelos estados já ultrapassou os seus 40 dias, mas as práticas abusivas contra os consumidores ganham novas formas e se reinventam durante a pandemia. A epidemia desencadeou instabilidade econômica e social ao redor do mundo. Os reflexos das mudanças de operabilidade dos meios de produção, em que empresas estão tendo que se adequar à nova realidade de oferta e demanda, têm exigido atenção por parte dos estados, pois, em meio à “nova ordem” comercial que surge, há aqueles que se aproveitam para lucrar com a vulnerabilidade do consumidor, infringindo normas éticas, bem como praticando infrações penais.

São muitos os relatos de pessoas informando aumento abusivo nos preços de produtos e serviços. O aumento abusivo dos preços não se resume aos produtos indispensáveis ao combate do coronavírus.

Assim, é importante ressaltar que aqueles que superfaturam preços para obter vantagem econômica, aproveitando-se do momento de vulnerabilidade social devido à pandemia da Covid-19, incorrem em crime contra a economia popular, podendo ainda ser responsabilizados por delitos contra as relações de consumo. Não obstante, o Congresso Nacional aprovou o PDL 88/20 instituindo o estado de calamidade pública em razão da pandemia do coronavírus. Assim, o empresário que passar a praticar preços muito acima daqueles encontrados no mercado terá no cômputo de sua pena a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, do Código Penal, podendo ter sua pena aumentada.

Quando as relações comerciais são contaminadas pela insegurança, a ordem econômica se torna desproporcional para a sociedade e quem fatalmente pagará o preço pelo descontrole do mercado é a sociedade, que precisa de produtos e serviços e não consegue obtê-los, pois os mecanismos de regulação da lei da oferta e da demanda estão comprometidos pela falta de ética de poucos.

Leopoldo Martins

Advogado