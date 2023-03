A materialização do poder de um ministro do STF

A Constituição Federal prevê, em seu artigo 102, que a sua guarda compete ao Supremo Tribunal Federal.

Composto por 11 (onze) Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, o Tribunal ocupa a cúpula do Poder Judiciário brasileiro.

A chamada operação “Lava Jato”, realizada pela Polícia Federal em 2014, que buscou investigar e punir diversos casos de corrupção no Brasil, acabou por atingir diversos nomes de destaque no cenário político brasileiro, especialmente os que, pela natureza do cargo que ocupavam, detinham o chamado foro “privilegiado”, e somente poderiam ser julgados perante o Supremo Tribunal Federal.

Assim, nos julgamentos havia sempre dois grandes protagonistas: de um lado um Ministro do STF, exercendo a atribuição de Estado no julgamento dos casos; de outro, um grande político, no alvo do estado democrático de direito.

Na plateia, a população, que outrora sequer sabia da existência do Supremo Tribunal e a partir dali passava a chamar seus Ministros pelo nome.

Atualmente, destaca-se o do Ministro Alexandre de Moraes. A razão é simples, além dos holofotes em razão do cargo, presidiu e preside o Tribunal Superior Eleitoral, especialmente na condução das últimas eleições, da mais acirrada e perigosa polarização política da história do país.

As mais polêmicas decisões jurídicas envolvendo a política do país vieram de suas mãos, causando sempre, de um lado ou de outro, grande revolta. No centro, o alvo era ele, sempre alegando agir em defesa da democracia.

Democracia, de origem grega, quer dizer que o poder é do povo (demos = povo / kratos = poder). Em defesa da mesma democracia, alegavam estar agindo também os rebeldes, que se rebelavam contra as decisões do Supremo.

Chegamos, então, ao engano de achar que sendo do povo, o poder pode ser exercido de qualquer forma, invadindo prédios públicos, atacando os poderes. A própria Constituição Federal ensina, em seu artigo 1º, parágrafo único, que o poder – que é, sim, do povo – é exercido por meio de representantes eleitos. Este mesmo representante, o Presidente da República, é o que indica a nomeação de Ministro do STF.

Portanto, o Ministro do STF materializa o exercício do poder do povo na defesa da Constituição Federal e do Estado Democrático de Direito.