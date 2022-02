Todos os dias minha mãe reza o terço na hora da Ave Maria. Qualquer que seja o dia, às 18h, ela está lá, na frente da televisão, com o terço na mão e, eu sei, rezando pela nossa família e pela família dos outros. E pelo mundo. E pelos doentes. E pelos que sofrem. E pelos que partiram nessa pandemia. A lista é grande.

Hoje, no começo da noite, terminei meu café e sentei no sofá. Dezoito horas. Lá estava ela, como quem ampara a dor do mundo todo na oração, rezando pausadamente cada palavra. Na TV, a emissora transmite o terço com uma imagem de Pietà ao fundo, numa alegoria um tanto quanto pertinente. É como se a Mãe, ao olhar para o Filho que padece, num misto de desespero e esperança, expressasse o olhar Dela para o mundo. Até então eu estava afastada da cena. Alheia a tudo, num torpor que me obrigo a vivenciar diariamente para sobreviver às notícias ruins.

De cabeça baixa, mexendo no celular, o ópio dos dias de hoje, eu sinto aquela mão. Uma mão mágica. Uma mão que tem um toque bem conhecido e que me salvou tantas vezes. Aquela mão de mãe que ora, de mãe que sente, de amor incondicional. Sei que ali ela rezava por mim, num apelo que eu suspeito, aqui para nós, que tenha chegado ao destino pretendido. A mão de minha mãe, quando toca a minha fronte, é como um sopro de vida nova e feliz, mesmo em meio ao caos. Parafraseando aquela tirinha do Calvin: parece que as mães consertam tudo. Bom, sei que mainha não conserta tudo. Mas sei que o que ela não puder consertar, vai entregar a Deus, colocar a mão na minha fronte e, juntas, vamos pensar no que fazer.

A cena que vi é como um pedacinho da Pietà: misericórdia, confiança no céu e um bocado de amor. Todos os dias, na hora de sempre, as continhas do terço ganham força, minha mãe toca a minha testa e eu sinto que, ali, fui acolhida e amparada. A mão de minha mãe acalma o caos e ameniza os arranhões. A tirinha estava certa, afinal.

Renata Murta de Lima é jornalista, bacharel em direito, pós-graduada em direito administrativo e assessora jurídica