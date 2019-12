A maldade e a esperança

Mais um ano se vai, levando consigo seu resumo de alegrias, conquistas, mas também de perdas, tragédias e frustrações na caminhada humana sobre a Terra. Uma jornada, sem dúvida, bem acidentada, de avanços e retrocessos. O homem, ser biblicamente criado à imagem e semelhança de Deus, mas cheio de imperfeições, continua a perpetrar crimes contra a sua própria sobrevivência, ameaçando a natureza e os seres que, como nos diz o livro do Gênesis, são nossos companheiros na vida terrena.

Entre essas maldades, a imprensa noticiou a prisão de 41 sádicos em Mairiporã, interior de São Paulo, que se compraziam em colocar cães da raça pitbull para lutarem até a morte, numa rinha clandestina. A Polícia, graças a uma denúncia anônima, deteve os criminosos e apreendeu os animais, posteriormente entregues a abrigos que agora cuidam de sua lenta recuperação. Infelizmente, os dois cães achados no exato momento em que se estraçalhavam, morreram. Dois veterinários, detidos entre os infratores, deverão perder, merecidamente, os registros profissionais. É difícil entender como pessoas se deliciam com o sofrimento que infligem a pobres seres, apenas como forma de se regozijarem com tal selvageria!

Atravessamos um ano muito difícil. Tragédias no Brasil, como Brumadinho, e no mundo, causadas ou não pelo homem - atentados, guerras, terremotos, furacões. Mas um ano que também nos deixa exemplos de doação, amor, solidariedade, como tivemos, aqui mesmo, a mobilização dos fortalezenses no socorro às vítimas do Edifício Andrea.

Apesar da maldade de muitos, é ainda maior o número dos que têm fé e esperança em um 2020 melhor. Façamos, pois, nossa parte! Consertemos os erros cometidos, revisando nossas atitudes! Somente assim, crentes na esperança, teremos ânimo para tornar o futuro melhor para nós e nossos semelhantes. Feliz Ano-Novo a todos.