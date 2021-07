A “lógica” quixotesca do militar brasileiro

Legenda: Igor Mascarenhas é professor Foto: Arquivo pessoal

Há alguns dias, veio a público um vídeo de uma reunião dos generais comandantes das Forças Armadas e do Ministério da Defesa em que estes, em um clima sério e compenetrado, assistem a um vídeo de um homem que se identificava como de direita, falando dos perigos dos “comunistas” no Brasil.

Segundo essa lógica militar brasileira, há uma guerra cultural, uma pretensa batalha de valores patrióticos contra ideais antipatrióticos, ou de capitalismo contra comunismo, ou de valores tradicionais e familiares contra a falta destes.

Para entender essa lógica, é necessário que voltemos a 1979, ano em que começam as pesquisas para a publicação do livro “Brasil Nunca Mais”, que relatava como funcionava o mecanismo de repressão política da Ditadura, que prendia, torturava e matava.

O livro foi um grande sucesso na época da reabertura política. Os militares mais ressentidos decidiram então fazer um livro que contestasse essa obra, e, por isso, começam a elaborar o “Orvil” – livro, ao contrário – já que se propunha a ser uma visão antagônica contra a “esquerda”, que teria produzido e fomentado o livro Brasil Nunca Mais.

O Orvil oficialmente tem o título de O Livro Negro do Terrorismo no Brasil e exporia, de forma sensacionalista, não científica e paranoica, como um suposto comunismo tentara se infiltrar no Brasil desde 1922. O livro, em sua última parte, que é a que nos interessa aqui, fala de uma última tentativa de uma revolução comunista: a “Revolução Cultural”, que não usaria armas no sentido tradicional, mas sim os sistemas educacionais, a cultura e a mídia.

Os militares afirmam que embora eles tenham estado no poder político (através de golpes sucessivos à democracia brasileira), nunca venceram a guerra cultural.

Hoje, o ressentimento do militar brasileiro está inflamado por uma política ultranacionalista (ou pseudonacionalista?) que tem em um ex-militar indisciplinado e rebelde o seu maior catalisador. Os militares brasileiros sempre lutam contra moinhos de vento, monstros e ovelhas vermelhas imaginárias. Nesta luta, assim como D. Quixote, “cavaleiro de fraca figura”, os militares não salvam ninguém, nem mesmo sua reputação, mas como o “cavaleiro” de Cervantes, guardam um castelo que não existe e perturbam a paz daqueles que ainda mantêm a razão.

Igor Mascarenhas

Educador e sociólogo