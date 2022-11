A linguagem simbólica da vida

Todo símbolo implica um representante e um representado. Uma relação entre duas ideias ou entre uma ideia e a sua sombra. Sobre a ideia do sagrado, houve um filósofo do século passado, chamado Mircea Eliade. Ele costumava dizer que "o sagrado é a função de dar sentido", que significa você redimir, resgatar uma determinada coisa da banalidade e trazê-la para um terreno onde ela tem um valor todo especial.

Em muitos cerimoniais de várias tradições religiosas, quando você faz um rito, colocam-se velas e cercam os passos. Ou seja, você delimita e ilumina. Aquele agora é um espaço dotado de um significado maior do que a sua utilização material. Ele representa algo além da matéria. Quando damos a algo, um objeto que seja, um espaço, um local, uma pessoa, um significado além da sua mera presença física, mas uma representação de algo maior, isso passa a ser para nós sagrado.

Se você for considerar as tradições antigas, sobretudo do Oriente, acreditavam que o objetivo do homem era tornar sagrada toda a sua vida. Ou seja, toda ela dotada de significado, redimida da arbitrariedade, imbuída de um valor que é mais do que a sua presença material, mas aquilo que ela transmite, a ideia que ela encarna e representa dentro da nossa vida. O sagrado seria a função de dar sentido.

O que é simbolismo, onde ele está? Será que está na nossa vida também?

Na Grécia havia uma expressão, uma palavra, que era "sumballo". Uma plaquinha, normalmente de barro, que dois amigos tinham. Essa plaquinha, quando eles eventualmente precisavam se afastar, um deles ia para longe, eles partiam essa placa ao meio. De tal maneira que só aquelas duas placas tinham o encaixe perfeito. Cada um ficava com uma metade. Às vezes essa pessoa ia embora para outro lugar, voltava décadas depois, ou não voltava, mandava o filho. Quando ele chegava com aquele pedacinho de placa de barro, elas se encaixavam e formavam novamente um todo. Eles se reconheciam por formarem novamente um todo. Um filho de um antigo amigo que se foi, mas deixou com ele essa placa, era parte daquela família também. Duas metades que se encontravam. Essa ideia é muito interessante. Se você for ver a etimologia do próprio símbolo, a palavra "sumballos" significa algo que foi arremessado no mundo, mas que permaneceu unido a algo que ficou no plano das ideias. Duas coisas que se encaixam perfeitamente se forem colocadas juntas.

Aquilo que somos, aquilo que representamos no mundo, a nossa essência e a nossa imagem. Se encaixam, em nós, a nossa personalidade física é um símbolo perfeito da nossa essência imaterial. E parece que era isso que se esperava dos seres humanos: que representassem a ideia que está por trás de suas aparências físicas e representassem da maneira mais fiel possível.

No Egito, havia essa concepção do símbolo como duas mãos unidas, a forma de ideogramas, de hieróglifos, ele era representado como duas mãos unidas, ou seja, há um conteúdo que viemos trazer ao mundo. E o símbolo é aquilo que o comporta, o vela e, também, o revela.

