A Justiça Eleitoral e o discurso antidemocrático

Há quatro meses do 1º turno das eleições, discursos antidemocráticos buscam criar um clima de instabilidade no país, sobrepondo-se à discussão de uma agenda política em torno dos inúmeros problemas sociais e econômicos do Brasil. A população é obrigada a assistir reiterados ataques à democracia brasileira, cujo recrudescimento tende a se agravar até o dia 2 de outubro de 2022.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou em 2021 o mandato eletivo de um deputado federal do Paraná, que promoveu ataques infundados ao sistema eletrônico de votação e à própria democracia, incutindo nos eleitores a falsa ideia de fraude em contexto no qual se verificou que o agente seria beneficiário dessa prática. O ataque ao sistema eletrônico de votação, noticiando-se fraudes que nunca ocorreram, tem repercussão nefasta na legitimidade do pleito, na estabilidade do Estado Democrático de Direito e na confiança dos eleitores nas urnas eletrônicas, utilizadas há 25 anos sem nenhuma prova de adulterações.

Este é um sinal que a Justiça Eleitoral mandou para todos aqueles que pretendem se candidatar com bandeiras políticas dessa natureza. A cassação de candidatos que procuram captar a vontade do eleitorado com discursos que apregoam a destruição da democracia, por mais óbvio que pudesse parecer, foi um precedente inédito do TSE decorrente das eleições de 2018, que, ao que tudo indica, será um paradigma para o pleito vindouro.

A retórica de enfrentamento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ao Tribunal Superior Federal (STF) estimula o descrédito nas instituições, que, ao fim e ao cabo, importa no enfraquecimento da própria democracia. Não se deve esquecer que, tanto quanto na vontade popular, o regime democrático também se assenta no respeito ao Estado de Direito. Será, portanto, imperativo a vigilância dos partidos, Ministério Público e dos próprios candidatos para provocar que a Justiça Eleitoral, com amparo no devido processo legal eleitoral, atue de maneira firme para coibir que plataformas de campanha e candidaturas antidemocráticas prosperem e sejam todos devidamente empurradas para o necessário campo da ilicitude.

André Xerez é advogado especialista em direito eleitoral e doutor em Direito do Estado pela USP