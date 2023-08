A jornada das empreendedoras nordestinas

O apoio ao empreendedorismo feminino gera impactos positivos que vão muito além do mero fortalecimento de negócios liderados por mulheres. Quando olhamos de forma mais ampla, esse apoio beneficia não apenas as empreendedoras e suas famílias e seus colaboradores diretos, mas também o seu entorno de forma mais abrangente, incluindo a comunidade onde estão inseridos esses negócios. E esses resultados podem ser ainda mais transformadores em certas regiões do país, como o Nordeste. Para entender por qual razão isso acontece, é necessário conhecer o contexto em que elas empreendem.

Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, segundo o Sebrae, 51% das brasileiras donas de negócios são também chefes de domicílio, ou seja, suas famílias dependem fundamentalmente da renda de seus empreendimentos. E dentre os nove estados do Nordeste, quatro estão acima da média nacional, com destaque para o Sergipe, onde 58% das empreendedoras são chefes de domicílio, e apenas um estado, o Ceará, com 45%, tem menos da metade de donas de negócio como as únicas responsáveis por suas famílias.

Já dados da Pnad Contínua mostram que brasileiras pretas, pardas e indígenas são a maioria das empreendedoras informais, ou seja, aquelas cujos negócios são mais frágeis. O Nordeste, por sua vez, tem a segunda maior proporção de pessoas nesse perfil que estão na informalidade: na região, 76,9% das mulheres que tocam negócios informais são pretas, pardas e indígenas.

Estes e outros dados não deixam dúvidas de que existem muitos desafios ao empreendedorismo feminino no Brasil e que demandam coordenação do poder púbico, do setor privado e de organizações da sociedade civil. E foi para ajudar as mulheres a superarem essas barreiras que o Itaú Unibanco, em parceria com a IFC, membro do grupo do Banco Mundial, lançou há 10 anos o Programa Itaú Mulher Empreendedora.

Com o objetivo de fortalecer o empreendedorismo feminino no Norte e Nordeste, em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, o programa criou o projeto “Empreenda e Renda”, que está oferecendo 30 mil vagas de capacitação online, uma maneira de se chegar naquelas mulheres que mais precisam de apoio. Assim, elas desenvolverão habilidades técnicas para gerar mais renda para si e suas famílias, além de se tornarem mais independentes e gerar impactos positivos para toda a comunidade.

Luciana Nicola é diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú Unibanco