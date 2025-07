A interferência dos lixões metropolitanos em Fortaleza

A Universalização dos serviços de saneamento estabelecido pela Lei 14.026/20 funciona como uma ferramenta de equidade socioeconômica de nossas atividades empresariais. Segundo o Censo 2022/IBGE, o Ceará, apesar de sua extensão territorial privilegiada é considerado o 11º estado da Federação com 59,07 habitantes por quilômetro quadrado dos quais 45,7% da população se concentra na Região Metropolitana de Fortaleza.

Esse cenário motivou em 1991, que o governo do Estado do Ceará construísse três aterros sanitários um no município de Caucaia, Maracanaú e Aquiraz sendo que o de Caucaia por ser o maior dos três, iria receber os resíduos do município de Fortaleza, quando da desativação do lixão do Jangurussu, conforme convênio 003/98. Em 1992 o município de Caucaia já depositava seus resíduos no Asmoc e Fortaleza passou a depositar a partir de junho de 1998.

No entanto, a descontinuidade de investimento público em saneamento não proporcional ao crescimento econômico do estado, fez com que externalidades negativas das atividades econômicas B2B (Business-to-Business) e B2C (Business-to-Consumer), fomentassem a elevação do custeio dos serviços de limpeza urbana e consequentemente o desequilíbrio econômico-financeiro em Fortaleza, somado à problemáticas social e ambiental, sobretudo em relação a saúde da população. A Lei nº 13.103/2001, posteriormente alterada, instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Ceará, que estabeleceu a gestão integrada de resíduos sólidos, incluindo a regionalização por meio de Consórcios Públicos.

Apesar de não ter prosperado, o modelo consorciado continua sendo a melhor solução, desde que o modelo de negócio integre Estações de Transbordos à unidades de disposição final que possuam tratamento de base tecnológica para resíduos. Refiro-me, a extração e beneficiamento de “Biometano”, compostagem em escala industrial, e ainda, segregação e classificação de resíduos da fração seca para a reciclagem.

Isso contraria, qualquer proposta de possíveis “aterros controlados”, cujo termo não passa de um apelido dado a futuros lixões. Mais uma vez chegamos ao “Fim dos Lixões no Brasil”, e por isso, não devemos restringir a problemática dessas “chagas sociais à céu aberto”, ao puro e simples ambientalismo, como ainda é predominante nas discussões atuais, haja vista, que até agora só prejudicou uma compreensão mais ampla de sustentabilidade.