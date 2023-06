A Inteligência Artificial no Despacho Aduaneiro: agilidade e eficiência

O comércio exterior é uma das atividades mais importantes para a economia global, e a tecnologia tem desempenhado um papel fundamental em tornar esse processo cada vez mais ágil e eficiente. A Inteligência Artificial (IA) tem sido uma das grandes aliadas na otimização do despacho aduaneiro, esperançosa para uma série de benefícios tanto para empresas quanto para governo.

O despacho aduaneiro é o processo burocrático que envolve a liberação de mercadorias que chegam ou saem de um país. Esse processo pode ser bastante complexo ao envolver uma série de documentos e verificações, o que pode levar a atrasos e custos adicionais. É aí que a IA entra em cena, ajudando a simplificar e agilizar todo o processo.

Uma das principais vantagens da IA no despacho aduaneiro é a redução de erros humanos. A IA pode processar e analisar grandes volumes de dados com muito mais rapidez e precisão do que um ser humano, o que significa que há menos chances de erros ou omissões em documentos. Isso ajuda a evitar atrasos e custos adicionais, bem como reduzir o risco de débitos.

Outra vantagem importante é a agilidade. A IA pode processar e analisar informações em questão de segundos, o que significa que o processo de despacho aduaneiro pode ser concluído muito mais rapidamente do que seria possível de outra forma. Isso pode ser especialmente benéfico em situações de urgência, onde a rapidez é fundamental.

A IA também pode ajudar a melhorar a segurança. A tecnologia pode identificar possíveis ameaças de segurança, como a entrada de produtos ilegais, de maneira muito mais eficiente do que os sistemas tradicionais de verificação. Isso é particularmente importante em um mundo cada vez mais globalizado, onde as mercadorias estão sendo movidas em grandes quantidades e com muita rapidez. Os órgãos reguladores de fiscalização já usam.

Ao tornar o processo de despacho aduaneiro mais eficiente e menos tolerante a erros, a IA pode ajudar a reduzir os custos para as empresas e os envolvidos. Em um momento em que muitas empresas estão procurando maneiras de reduzir seus custos e aumentar sua eficiência, a Inteligência Artificial tem sido uma grande aliada na otimização do processo de despacho aduaneiro.

Augusto Fernandes é CEO da JM Negócios Internacionais