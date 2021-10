A inteligência artificial como o passaporte para o futuro das empresas

A Inteligência Artificial (IA) é uma área da ciência focada em desenvolver softwares que possam simular o comportamento cognitivo humano e, com isso, proporcionar automatização de processos. Uma IA é capaz de receber informações, compreendê-las, tomar decisões, armazenar experiências e, ao longo do tempo, aprender com elas.

Mas quais são as tecnologias por trás disso? Aqui citarei três. O machine learning usa algoritmos para ordenar dados, encontrando um padrão e automatizando tarefas e soluções. Ainda que seja capaz de replicar a capacidade cognitiva do cérebro humano, ele tem um funcionamento mais linear e objetivo.

Temos também o deep learning ou aprendizagem profunda. Ela treina máquinas para executarem atividades como se fossem humanas. Por exemplo, identificar imagens e reconhecer falas. Nesse campo, existe também o Processamento de Linguagem Natural (PLN), em que as máquinas podem compreender textos. O PLN pode ser usado em áreas como atendimento ao consumidor e na produção de dashboards.

Existem várias possibilidades de utilização de uma IA no seu negócio. Comece pensando em processos que são escaláveis, ou seja, tudo que pode ser automatizado, otimizando o tempo da sua equipe. Aqui, a IA não é uma substituta da sua mão de obra. Ela é uma forma de destinar essa mão de obra qualificada para atividades mais estratégicas e específicas.

No setor de atendimento, por exemplo, pode ser o diferencial da sua marca no mercado digital; utilize chatbots e automatize conversas! Esteja disponível 24h, monitore a sua operação. Use a IA para proporcionar um atendimento ágil, inteligente e capaz de encantar os clientes!

São inúmeras as vantagens de utilizar inteligência artificial. Atualmente, essa é uma tecnologia acessível para qualquer empresa, inclusive as pequenas. No Ceará, várias startups vêm popularizando o uso da IA, com o objetivo de alavancar vendas e trazer inovação para o mercado digital.

Arthur Frota é CEO da Tallos