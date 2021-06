A informação combatendo a tortura

Apesar das constantes campanhas para erradicar a tortura em todo o mundo, estamos longe de sanar essa problemática. No entanto, a data de 26 de junho aparece para nos lembrar que nenhum tipo de tortura deve ser justificada e muito menos aceita.

De acordo com o art. 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Conforme o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O artigo também define a tortura como crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.

A tortura é um crime de lesa humanidade. Qualquer pessoa que faz apologia da tortura, é também responsável pelo crime. Atualmente, no Brasil, as penitenciárias e as periferias são os principais pontos focais de locais onde há relatos de tortura.

Algumas ações podem não ser associadas à tortura e são tortura, como por exemplo, casos de mulheres apalpadas como forma de intimidação, jovens abordados sob ameaças e até mesmo descaso do Estado com os internos nas penitenciárias, por exemplo. O que ocorre é que muitas pessoas não entendem isso como tortura, até mesmo pela falta de informação sobre a questão, e não buscam seus direitos.

Para mudar cada vez mais essa realidade, é necessário que haja uma atuação conjunta dos órgãos e instituições que podem contribuir para prevenção e combate a toda forma de tratamento cruel, unificando as estratégias e políticas na área.

A Defensoria Pública do Estado do Ceará instituiu um protocolo e um formulário para que defensores e defensoras cearenses consigam identificar e registrar com mais facilidade casos de agressão, abuso, tortura, violência psicológica ou outro tratamento cruel – e, assim, fazerem os encaminhamentos necessários.

Os documentos propõem uma série de questionamentos que devem ser feitos pelo Defensor ou Defensora em qualquer atendimento. Com essas novas estratégias, com a união entre os diversos poderes envolvidos no combate à tortura e com a informação à população, conseguiremos prevenir e combater os diversos tipos de atitudes desumanas que se configuram como tortura.

Andréa Coelho

Presidenta da Adpec e Coordenadora do Focate-CE