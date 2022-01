A imposição da ignorância

O português está estabelecido, no caput do artigo 13 da Constituição Federal, como a língua nacional do Brasil. Como a maioria dos idiomas falados em todo o planeta, tem regras gramaticais que o estruturam e que, de geração a geração, vêm sendo ensinadas aos alunos por dedicados, abnegados professores. Porém, de uns tempos para cá, começou-se a falar numa tal “linguagem neutra”, uma estratégia para evitar o uso do masculino genérico no idioma. Cada vez mais presente nas redes sociais e entre os membros da comunidade LGBTQIA+, tal linguagem busca mudar a língua oficial do país para determinadas expressões, a fim de que pessoas não identificadas nem com o gênero masculino, nem com o feminino, se sintam representadas.

Assim, palavras como “amigo” ou “amiga” virariam “amigue”; “todos” ou “todas” seriam trocadas por “todes”, “todxs” ou “tod@s”. É verdade que vivemos tempos complicados, em que são muitas as discussões, em todos os níveis de debate, acerca dessas questões de gênero. Porém, o idioma, como o hino e a bandeira, é um dos fundamentos da nação, e deve ser respeitado e mantido conforme a norma culta, seguindo, como sempre seguiu, as regras gramaticais consolidadas que eu e você, caro leitor ou leitora, aprendemos desde os primeiros bancos escolares. Que me perdoem os defensores dessas questões de gênero. Creio que nivelar por baixo o conhecimento da bela língua nacional é um acinte a todos os que, desde que o Brasil é Brasil, procuram estudar português da forma correta.

Hoje em dia, até mesmo o uso adequado do idioma virou bandeira de discussão entre os que defendem ardorosamente a chamada ideologia de gênero. País que é PAÍS deve respeitar a tradição linguística, a forma correta como o idioma deve ser falado. É lamentável que tal segmento da população queira subverter até mesmo o uso fiel da língua, numa espécie de imposição da ignorância à imensa maioria que sempre estudou português conforme os padrões corretos. Quem quiser falar mal, errado, ou assim escrever, que o faça! Porém, que nunca se mudem as bases do idioma. Aprimorar, sempre! Retroceder, jamais!

Gilson Barbosa é jornalista