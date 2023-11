A importância dos cuidados com a saúde do colaborador na empresa

Todas as empresas quando são idealizadas têm o mesmo propósito: ter sucesso. Muitos empreendedores aderem à cultura de preparar as estratégias comerciais, os planejamentos financeiros, alguns focam na logística do negócio, na aquisição das melhores máquinas e equipamentos e por último vem a estratégia de pessoas.

Nos últimos tempos as empresas estão voltando o foco de suas atenções para a saúde e bem estar físico e mental dos seus colaboradores, pois foi compreendido que se as pessoas não estão bem de saúde, elas não vão conseguir produzir resultados positivos, além de aumentar o risco de desenvolver transtornos como a ansiedade e a depressão, com impactos negativos para a qualidade de vida.

Monitorar a importância da saúde do colaborador traz inúmeros benefícios não somente para o indivíduo, mas também em consequência para a organização e as vantagens são várias como por exemplo redução de absenteísmo, aumento de produtividade, queda nas taxas de turnover, em consequência redução de custos com rescisões e número de afastamentos.

No Brasil, desde o início da década de 80 que os estudos falam sobre tal importância e com o advento da pandemia, muitas empresas passaram a acelerar a necessidade de entregar um ambiente menos estressante, incentivar a qualidade de vida através de atividades físicas, acompanhamento com psicólogos online, promoção de atividades dentro da própria organização, oferece vouchers em academias, promovem corridas de ruas, por exemplo.

Outro fator importante em promover programas voltados ao assunto é o de tirar a nova geração de frente das telas e causar engajamento físico entre as equipes, pois a nova geração é a da informação, têm acessos mais rápidos e são conscientes das importâncias, porém é um público muito voltado ao contato digital.

Por fim, uma empresa que entende que investir em benefícios e programas que trazem o bem estar físico e mental para suas equipes é uma empresa que conta com bons resultados e bons alcances de sucesso, sem falar nas chances de atrair e reter talentos no mundo corporativo que se mostra com tantas competitividades.