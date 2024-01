A Importância do termo de acordo entre sócios

Um documento ainda pouco conhecido pelos empresários é o Termo de Acordo Entre Sócios, este documento difere do Contrato Social e em sua essência busca regular a relação dos sócios para que a sociedade se desenvolva de forma saudável, pois o sucesso do empreendimento em grande parte depende de uma parceria com regras bem definida entre os participantes.



Justamente para evitar conflitos e incertezas, é fundamental estabelecer de forma escrita este documento que desempenha um papel crucial na preservação da harmonia e na proteção dos interesses dos envolvidos, prevendo as mais diversas ocorrências.



O Termo de Acordo entre Sócios é um contrato escrito que detalha os direitos, responsabilidades e expectativas de cada sócio dentro de uma empresa, especificando o papel de cada um, podendo existir um sócio que é somente investidor por exemplo, e ainda principalmente estabelecendo regras para uma dissolução tranquila e justa da sociedade.



Abordam-se tópicos desde a divisão de lucros, gestão diária do negócio, até o desfazimento da sociedade, oferecendo diretrizes para lidar com as mais diferentes situações.



Um dos principais benefícios é a prevenção de conflitos. Quando as expectativas e responsabilidades são bem definidas, as chances de mal-entendidos diminuem. Isso é essencial para manter a coesão e garantir que a empresa continue operando sem interrupções devido a discordâncias internas.



Em situações de eventos inesperados, como a morte ou incapacidade, o Termo de Acordo pode ser vital para a continuidade dos negócios. Ele pode incluir disposições para a transferência das quotas ou a compra de quotas sociais do sócio ausente, evitando assim a liquidação da empresa.



Este documento é uma ferramenta essencial para qualquer empreendimento conjunto. Ele proporciona estabilidade, evita conflitos e protege os investimentos dos sócios. Negligenciá-lo pode resultar em prejuízo para a empresa e para as relações entre os sócios. Sendo bem elaborado contribui para a gestão eficiente da empresa, estabelecendo procedimentos para a tomada de decisões importantes e a resolução de conflitos internos. Isso cria um ambiente de trabalho estruturado e produtivo.



Portanto, toda sociedade deve ter seu Termo de Acordo Entre Sócios, a fim de garantir às necessidades específicas da empresa e de seus sócios. Ao fazê-lo estabelece-se uma base sólida para o sucesso e a sustentabilidade de seu negócio.



Jean Machado é advogado, sócio diretor do escritório Machado Advogados & Associados, referência em Direito Empresarial