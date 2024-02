A importância do mercado imobiliário adotar o conceito de Tenant-centric

Com a evolução do cenário imobiliário, novos conceitos começam a se popularizar. Um deles é o tenant-centric que emerge como uma abordagem transformadora, deslocando o foco tradicional das propriedades para os inquilinos. Essa mudança de paradigma reconhece a importância vital de compreender e atender às necessidades específicas dos locatários, estabelecendo um novo padrão de excelência na gestão imobiliária.

Um dos pilares fundamentais do tenant-centric é a ênfase na experiência do inquilino. Ao adotar uma abordagem centrada no cliente, as empresas imobiliárias não apenas procuram oferecer espaços físicos de qualidade, mas também proporcionar um ambiente que atenda às expectativas e comodidades, valorizando as aspirações individuais de cada morador. Isso vai além da simples transação comercial, criando uma conexão mais profunda com eles.

Dessa maneira, as construtoras e imobiliárias precisam se adequar às novas tendências do mercado, se ajustando e ofertando, com maior assertividade, apartamentos que atendam aos interesses dos moradores. Ao priorizar a experiência deles, as companhias reconhecem a necessidade de flexibilidade e personalização. E, isso implica em oferecer opções de contrato mais adaptáveis, permitindo ajustes às mudanças nas circunstâncias dos inquilinos. Essa flexibilidade não só atende às expectativas modernas, mas também promove uma ocupação mais estável e duradoura.

Além disso, essa abordagem impulsiona a inovação no design e na gestão de propriedades. Compreender as preferências dos inquilinos permite a criação de espaços mais eficientes e atraentes, que atendam não apenas às necessidades básicas, mas também agregam valor por meio de soluções tecnológicas e sustentáveis. Essa inovação não só atrai novos moradores, mas resulta em propriedades mais valorizadas no mercado.

No contexto econômico atual, onde a concorrência no mercado imobiliário é acirrada, adotar este novo conceito é uma estratégia inteligente. Principalmente porque a lealdade do cliente torna-se uma vantagem competitiva significativa. Inquilinos satisfeitos não apenas renovam seus contratos, mas também se tornam defensores da marca, recomendando propriedades a outros potenciais clientes.

Além disso, a reputação e a credibilidade das construtoras e incorporadoras são fortalecidas ao demonstrar um compromisso genuíno com o bem-estar e a satisfação dos inquilinos. Isso é especialmente relevante em uma era digital, onde as avaliações e feedbacks online desempenham um papel crucial na formação da imagem de uma companhia.

Diante desses insights concluo que a adoção do tenant-centric no mercado imobiliário não é apenas uma resposta às demandas crescentes dos moradores, mas uma estratégia proativa para impulsionar o crescimento sustentável. Ao colocar os inquilinos no centro das operações, as empresas não apenas prosperam comercialmente, mas também contribuem para um ambiente habitacional mais harmonioso e flexível. Portanto é fundamental e imprescindível que as companhias do setor fiquem de olho nessa tendência.

Jorge de Moraes é diretor de Operações da Vila 11