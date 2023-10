A importância do diálogo permanente nas mesas de negociações

Na intricada textura social, os servidores públicos das mais diversas esferas desempenham importante papel, garantindo serviços essenciais e contribuindo para o funcionamento eficiente dos equipamentos. Em um cenário onde as demandas e desafios são constantes, o diálogo aberto e contínuo entre o governo e servidores públicos emerge como a pedra angular da administração pública sólida. Contudo, a falta desse compromisso pode expressar um desapontamento em relação às negociações com os servidores públicos.

O debate é essencial em uma sociedade democrática, e a ausência do governo e seus representantes nas mesas de negociações periódicas é inaceitável. Questões repetitivas nas reuniões setoriais e gerais (Mesa Estadual de Negociação Permanente - MENP), marcam total desrespeito aos trabalhadores e às respectivas entidades representativas. Quando o Executivo se senta à mesa de negociações, está promovendo um ambiente de cooperação e compreensão mútua.

Há muito tempo, esses trabalhadores têm demonstrado compromisso com o serviço público e com a população que atende diariamente. Estão dispostos a buscar soluções construtivas para os desafios enfrentados, incluindo questões salariais, condições de trabalho, dentre outros aspectos equitativos. No entanto, para que essa discussão seja algo diligente, é essencial que ambas as partes estejam presentes e engajadas.

A repetida ausência pode ser sinal de fuga para com os servidores e, por extensão, para com os cidadãos que dependem dos serviços públicos. Reiteramos nossa disposição para negociar de boa-fé e encontrar soluções que atendam às necessidades dos servidores e, ao mesmo tempo, permitam a prestação de serviços de qualidade à população. Contudo, tal disposição deve ser compartilhada com aqueles que se mantém em silêncio.

É hora de reavaliar essa postura e reconhecer a importância do diálogo aberto e transparente. Acreditamos que somente por meio dessa colaboração que possamos alcançar progresso e atender às expectativas no serviço público.

Ravena Guimarães é coordenadora-geral do Fuaspec e presidente do Sasec