A importância do assoalho pélvico

Cada vez mais, mulheres estão tomando consciência sobre o assoalho pélvico e a importância dele para a sua saúde. O assoalho pélvico compreende o grupo de músculos e ligamentos conectados a estruturas ósseas que se fundem e sustentam os órgãos abdominais e pélvicos, como a bexiga, o útero e o intestino. Além de servir de suporte para esses órgãos, o assoalho pélvico ainda atua na micção e na defecação, na continência da urina e fezes, na função sexual, no parto e na resistência ao aumento da pressão intra-abdominal.

Muitos fatores podem provocar o enfraquecimento dessa área, entre os mais frequentes estão o envelhecimento, a constipação intestinal (prisão de ventre), a obesidade e os partos, especialmente os normais. Também podemos apontar lesões provocadas por cirurgias e exercícios que aumentam a pressão no abdômen.

Muitas vezes o enfraquecimento tem relação direta com um dos problemas que mais atendo no meu consultório, a incontinência urinária. Segundo dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU), aproximadamente 10 milhões de brasileiros apresentam algum grau de incontinência urinária, caracterizada pela perda involuntária da urina. Outras queixas recorrentes em pessoas que apresentam o enfraquecimento do assoalho pélvico são o prolapso genital, popularmente conhecido como bexiga baixa, a perda de flatus, os famosos gases que se formam no intestino, além de queixas sexuais, que podem causar desconfortos e prejudicar a qualidade de vida.

O diagnóstico é feito pela história clínica, exame físico especializado e estudo urodinâmico. Em relação ao tratamento, cada caso é um caso e o paciente precisa ser analisado de forma integral. Mas, de uma forma geral, o tratamento vai desde o uso de medicações e de fisioterapia pélvica até a aplicação de toxina botulínica na bexiga e cirurgias.

No universo feminino, um assoalho pélvico fortalecido e bem desenvolvido pode até contribuir para uma melhor relação sexual e para a própria consciência corporal. Por isso, é importante procurar um médico de confiança, fazer exames preventivos e não descuidar da saúde.

Sara Arcanjo é cirurgiã ginecológica e diretora técnica da Clínica Salvata