A importância da musicoterapia para o autismo

Desde os nossos primeiros anos, a música é introduzida em nossa vida, seja na hora de comer, dançar, brincar, aprender e parabenizar.

É inegável que ela afeta nosso sistema de maneira emocional e promove reações afetivas, psicológicas e fisiológicas. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) se caracteriza principalmente por problemas na comunicação, socialização e comportamento.

Como há diversos graus e subtipos do transtorno, usa-se o termo espectro. Assim, abrange vários níveis, desde pessoas com outras doenças e condições associadas, até pessoas independentes que levam uma vida comum.

Descobri que tinha o espectro austista após a idade adulta. Trabalhava com Recursos Humanos e após uma pesquisa de clima foi identificado a necessidade de um trabalho de desenvolvimento comportamental para todos os colaboradores e junto com uma equipe multidisciplinar desenvolvemos um projeto com musicoterapia. A partir desse projeto e do desenvolvimento do autoconhecimento, consegui identificar limitações que eu possuo.

No início, a busca, a aceitação, o medo, a falta de conhecimento foram barreiras que enfrentei e enfrento até hoje. É um desafio diário. E com a ajuda de especialistas estou ressignificando minhas limitações junto com a música que foi o start de tudo.

É através da transmissão de emoções causada pela música, que a pessoa autista consegue falar de si, contar histórias, se divertir, brincar, se soltar e até demonstrar sentimentos como amor, saudade, alegria e carinho.

Os estímulos musicais que recebemos, afetam nosso corpo de maneira que pareça um complexo musical, cheio de ressonâncias. Esse fato não exclui pessoas com autismo.

A musicoterapia traz muitos benefícios para pessoas com autismo, dentre eles: a diminuição da ansiedade e estresse, ajuda a desenvolver a coordenação motora, aumenta o foco em suas atividades, estimula a interação, ajuda a expressar os sentimentos, contribui para a comunicação, reduz a hiperatividade e pode melhorar a consciência corporal.o*