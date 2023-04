A importância da loja física para a economia

Atualmente, as lojas físicas em shoppings centers desempenham um papel fundamental na economia global, com uma importância significativa no mundo do varejo e/ou atacado. Esses espaços comerciais são projetados para atrair compradores e oferecer uma variedade de serviços e produtos em um ambiente seguro e confortável.

As lojas físicas oferecem experiência na hora da compra. Os shoppings estão investindo em ações de marketing como, por exemplo, as sensoriais, que buscam causar identificação com uma marca não só pelo aspecto visual das propagandas ou vitrines, mas, também, com fragrâncias (para ativar o olfato) ou com músicas (para estimular a audição) nas vendas.

A ideia que os shoppings se resumem somente a lugares para fazer compras está sendo reinventada pelos empreendimentos como, citando caso parecido, o Shopping Giga Mall, com espaços e formatos flexíveis, onde as pessoas não estarão apenas como consumidoras e sim como partes agregadoras em busca de diferentes experiências pessoais e convivência. O empreendimento conta com um lugar exclusivo para melhorar o ambiente digital dos lojistas com as redes sociais e criar mais serviços pessoais para os consumidores, aumentando o leque de atendimento, tais como coworking, clínicas médicas, salão de beleza, barbearia, prestadores de serviços entre outros.

O shopping foi planejado para ser único com o seu Hub de Inovação em Design de Moda. Nele, reunirá diversos atores da cadeia produtiva da moda, possibilitando aos lojistas e seus colaboradores o acesso a cursos de capacitação e qualificação profissional e a serviços de consultoria técnica e de negócios ofertados pelas entidades do Sistema S (Sebrae, Senai e Senac).

Assim, o empreendimento irá contribuir com os comerciantes, oferecendo uma melhor estrutura para as compras dos seus clientes. Estamos certos de que as lojas físicas também desempenham um papel importante na economia local e nacional. Elas são fonte de emprego para muitas pessoas, desde vendedores e atendentes a gerentes e proprietários do estabelecimento.

Finalmente, a presença de uma loja física pode ajudar a sustentar o crescimento econômico da região e criar empregos. Além disso, as lojas físicas em shopping centers também contribuem para o desenvolvimento de um senso de pertencimento da comunidade local.

Magna Medeiros é gerente de Marketing do Shopping Giga Mall