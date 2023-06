A importância da família na construção de relações saudáveis

A família é sempre a primeira referência na vida de uma pessoa, é com quem desenvolvemos nossos valores, nossa língua, nossos costumes. É a primeira instituição para a construção de um cidadão.



Família vai muito além de pai e/ou mãe, família é aquela em que aprendemos a amar, a nos conectar conosco e com o próximo, onde exercitamos o sentido do que é certo e errado e por quê. No entanto, assim como em outras instituições, podemos nos deparar com mudanças, gerando discordâncias em pontos de vista e possíveis atritos. Quando crianças, somos estimulados por meio da observação de modelos das pessoas que julgamos importantes para nós, portanto, se vejo um modelo funcional de comportamento, provavelmente aprenderei por ele. Infelizmente o comportamento que é funcional, ou seja, aquele que de fato funciona e é reforçado, nem sempre é o comportamento mais adequado socialmente falando.



Podemos citar como exemplo uma criança que vê um de seus genitores falar mais alto quando quer ser escutado e de fato o é, tomando muitas vezes como modelo e reverberando o mesmo padrão com seus colegas de sala. Nesse caso, podemos encontrar uma criança que aos olhos da sociedade talvez seja mais agressiva, quando na verdade ele só está replicando um modelo que ela viu funcionar.



O contrário também pode acontecer, quando levamos para a família posições contrárias à da família em si, por termos vivenciado outros contextos que nos ensinaram a pensar e a nos comportar de modo diferente. Mas, se tivermos bem consolidados os valores acerca do respeito, sensibilidade e compaixão, trataremos de modo natural, poderemos falar e sermos compreendidos.



Além da família, temos a escola, a igreja, o trabalho e o Estado como as principais instituições sociais, mas a família é a primeira na vida de uma pessoa, é a que inicialmente nos coloca em contato com o mundo, com as pessoas, com os objetos e lugares mais diversos, nos direciona a experiências únicas, por isso acaba se tornando uma instância de julgamento acerca dos nossos atos e escolhas, daí a importância dessa instituição para que construamos relações saudáveis.

Milena Vieira Coelho é coordenadora do curso de Psicologia do Centro Universitário Estácio do Ceará