A importância da Biomedicina para a sociedade

A Biomedicina é a ciência que integra os conhecimentos biológicos da saúde humana para analisar e desenvolver pesquisas sobre as doenças. O seu objetivo principal é compreender as causas, efeitos, fatores ambientais e epidemiológicos para desenvolver, aprimorar diagnósticos e tratamentos. O mercado de trabalho é amplo, com mais de 30 especializações reconhecidas pelo Conselho Federal de Biomedicina.

O biomédico ocupa um espaço de extrema importância na saúde pública de todo o mundo, portanto, as descobertas biomédicas realizadas no Brasil devem ser compartilhadas com outros países e vice-versa. Esse campo da ciência, é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade e para uma melhor qualidade de vida da população. Por ser essencial para os serviços de saúde e atuar dentro de diversos tipos de laboratórios, em equipes cirúrgicas, na gestão de serviços de saúde, na imagenologia e no controle de qualidade, os biomédicos têm se destacado no mercado de trabalho e, no período da pandemia, isso ficou bastante evidente.

Vivemos uma guerra com o invisível, um vírus com alta transmissibilidade e disseminação exponencial, espalhado por todo o planeta, por ser um vírus novo, ainda faltam informações sobre suas características bioquímicas e formas eficazes de prevenção. Qual a importância e contribuição do biomédico neste cenário?

A formação do biomédico permite a atuação nas pesquisas em busca de vacinas e tratamentos eficazes, além da produção de diferentes metodologias para o diagnóstico, que se tornam importantes para auxiliar nas decisões médicas. Podem estar em contato direto ou indireto com as variadas doenças, envolvidos com a biossegurança, atuantes em saúde pública e vigilância sanitária, auxiliando programas governamentais de saneamento para erradicação de doenças.

Considerando o que vivemos, a saúde será a área estratégica de defesa de um país, já que estamos expostos a outros patógenos com potencial pandêmico. Portanto, o trabalho do biomédico durante e com certeza, após a pandemia, será fundamental para a manutenção do bem-estar da sociedade.

Milena Abrão de Sena é professora e coordenadora de Biomedicina do UniFanor Wyden