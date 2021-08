A ilusória segurança

Legenda: Gilson Barbosa é jornalista Foto: Arquivo pessoal

A eclosão da pandemia, em 2020, tirou de foco temporariamente, por meses seguidos, a questão da criminalidade. Mas eis que, com o avanço da vacinação e o retorno gradual da atividade econômica, a violência intensificou-se mais, como pudemos ver há pouco, naquele triste episódio em que a gerente de uma joalheria no Shopping Iguatemi foi morta por uma quadrilha de assaltantes. Enfim, continuamos desprotegidos totalmente, em meio a uma ilusória sensação de segurança que não nos permite aproveitar nossas vidas como mereceríamos desfrutá-las.

Permanecemos cerceados em nossa liberdade natural, há quase um ano e meio, em função dos traiçoeiros efeitos do coronavírus sobre os seres humanos. Porém, há muito mais tempo, por conta dessa falsa segurança que nos incomoda, assusta e ameaça a todo instante.

A violência entranhou-se de tal forma no cotidiano das pessoas que qualquer um de nós, ao sair à rua, já se assusta até com a aproximação de qualquer indivíduo, diante do pavor a que estamos expostos!