A iluminação sustentável como alternativa

A sustentabilidade e a governança seguem uma caminhada de mãos dadas e ganham destaque no cenário corporativo. Nesse aspecto, o momento torna-se propício para discutir a iluminação sustentável junto aos grandes centros industriais. O assunto passou a ser pauta relevante e de interesse público, afinal, às estratégias utilizadas associam, por meio de projetos luminotécnicos, as ações mais simples, inteligentes, econômicas e eficientes. A proposta de iluminação sustentável agrega, em uma visão macro, a redução dos danos causados ao meio ambiente.

Seguindo esse parâmetro, a fim de utilizar menor energia produzida por hidroelétricas, as fábricas apostam na eficiência luzente que, de maneira objetiva, deve estar alicerçada ao processo tecnológico. Discutindo os benefícios do LED chegamos à conclusão que a opção gera economia aceitável, atingindo o percentual de 50%, quando associada a propostas com sensores de presença, por exemplo. Vale destacar que em determinadas situações, dependendo do modelo da luminária, essa reserva financeira atingirá facilmente 70% de desconto na conta de energia, segundo especialistas da área.



Não há como ficar de fora dessa magnífica ideia que visa, não somente economizar as finanças das famílias brasileiras, pois proteger o ecossistema, a fauna e a flora é uma empreitada que todos devem vestir a camisa! Além disso, destacamos a democratização comercial no valor de produtos, que segue uma formatação contemporânea. Não estamos falando somente de luminárias, mas das inúmeras perspectivas marcantes e de desenhos autorais de profissionais da arquitetura e design, que apostam no avanço de matérias sustentáveis. Todos engajados neste cenário composto de alternativas eficientes e funcionais.



São propostas que ganham, sobretudo, nas exterioridades que envolvem praticidade e funcionalidade, pontos que facilitam a vida moderna e trazem benefícios à sociedade. Por fim, as medidas implementadas ajudaram na redução de gases que provocam efeito estufa, com destaque aos países consumidores de usinas termelétricas, menos impactos aos rios que se avizinham da produção hidroelétrica e menor produção de lixo, levando em consideração a vida útil dos produtos.