A hora certa de consertar o telhado

Quantas vezes você se olhou nos olhos e disse: "você é a pessoa mais importante da minha vida, então vou me dedicar a cuidar de você!"?

Talvez nunca né? Talvez quando já não conseguia mais suportar a dor. Talvez quando houve uma perda muito significativa. Talvez quando alguém te feriu profundamente.

E se você não esperasse a dor para praticar o autocuidado? E se você não precisasse chegar ao limite das suas forças para realmente pedir ajuda?

Será que se cuidar diária e continuamente não seria uma alternativa para uma vida mais leve?

Venho sistematicamente dizendo isso às pessoas, pois o cuidado emocional é negligenciado até não haver mais alternativas e só quando não há mais recurso, as pessoas buscam subterfúgios como: cartomante, coach, ou consomem bebidas alcoólicas de maneira desenfreada.

Porém, já imaginou uma vida onde você ter equilíbrio emocional constante? Onde as adversidades seriam conduzidas com leveza, as disfunções seriam construtivas, onde os conflitos nos fariam enxergar nossas falhas e melhoraríamos como ser humano.

O que te impede de ser essa pessoa que pratica o autocuidado, que se fortalece emocionalmente, que não se vitimiza?

Já pensou que exatamente quando sua vida está mais organizada e há menos turbulência é o momento ideal para realmente olhar para as suas questões mais profunda e sensíveis?

Então, vamos lá! Se hoje você não está desesperado por nenhuma "tragédia" não espere que elas aconteçam pra buscar cuidado e se conhecer mais!

A frase "a hora de concertar o telhado é quando não está chovendo" nunca foi tão certeira quanto quando estamos falando de cuidado e saúde mental.