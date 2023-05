A holding familiar como modelo de negócio

A holding familiar está remodelando o mundo corporativo, sobretudo, quando destacamos questões que envolvem heranças e sucessões de bens. Transações de imóveis, movimentações empresariais e aplicações bancárias: são inúmeros os cidadãos que possuem bens que vão ser divididos para a família. Nessa perspectiva, seguindo um procedimento conciliador e econômico entre os envolvidos, há maneiras concretas e eficazes que podem ser trabalhadas, destacando-se a diminuição da burocracia com abertura de inventário, a precaução de conflitos, o gerenciamento empresarial e o planejamento.



Desta forma, a holding familiar é enxergada como técnica revolucionária em cenário empreendedor, pois há décadas algumas famílias de empresários utilizam o mecanismo a fim de resguardar o capital construído, evitando as desavenças familiares. Entre muitos benefícios da decisão por uma holding familiar está garantir o pagamento de menos impostos ao valor estabelecido quando há divisão de herança tradicional.



Tratando o assunto de maneira mais direta, a holding se assemelha a uma empresa especializada em negociações que garantem a rentabilidade do capital familiar. Essa transação gera movimentação permanente em panorama empresarial, responsável por trabalhar os bens que, em determinado momento serão divididos entre os herdeiros, contudo, aplicando essa metodologia, além de ser mais seguro, os favorecidos em questão não pagarão o Imposto de Transmissão por Causa Mortis ou Doação (ITCMD), visto que o patrimônio pertence à empresa.



Por conseguinte, segundo esse raciocínio, quando estivermos diante uma herança por morte, que houver essa aplicabilidade da holding familiar, não será necessário pagar imposto de sucessão dos bens. A estratégia apresentada traz maior flexibilidade acerca das questões tributárias e na organização financeira, evitando perdas de patrimônio em decorrência de conflitos familiares e pagamentos de impostos. A fim de garantir maior imparcialidade, o processo poderá ser gerenciado por um profissional.