A história de Ellsberg

Sem muita repercussão e discretamente divulgada pela mídia, foi anunciada, em 16 de junho próximo passado, aos 92 anos, a morte do analista militar, escritor, ativista pela paz e jornalista norte-americano, Daniel Ellsberg. Nascido em Chicago, no Estado de Illinois, em 7 de abril de 1931, ele provocou grande convulsão e controvérsia política no seu país em 1971.

Naquele ano, Ellsberg forneceu ao New York Times e a outros jornais importantes dos EUA os chamados Pentagon Papers, documentos secretos do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa daquela nação. Na época acontecia, no Sudeste Asiático, a Guerra do Vietnã, e os documentos furtados pelo jornalista continham detalhes importantes sobre as decisões do governo em relação àquele sangrento conflito militar. Daniel Ellsberg era funcionário da Rand Corporation, empresa fundada em 1948 e criada para oferecer pesquisa e análise às forças armadas do país. Sua preocupação com a possibilidade do uso de armas nucleares naquele conflito ou em outras futuras guerras motivou-o , entre outras razões, a surrupiar aqueles documentos e divulgá-los publicamente.

Entre 1958 e 1971, Ellsberg atuou como planejador de guerra nuclear para diversos presidentes, como Dwight Eisenhower (1890-1969), John F. Kennedy (1917-1963), Lyndon B. Johnson (1908-1973) e Richard M. Nixon (1913-1994). No decorrer de todo esse tempo, terminou por concluir que a política nuclear de seu país era desvairada. Diante dessa constatação e do inconformismo com o trabalho que executava, Ellsberg decidiu tornar pública a documentação secreta, mesmo sabendo que tal atitude poderia levá-lo à prisão pelo resto da vida.

Na ocasião, ele observou que, enquanto os Estados Unidos estivessem envolvidos na guerra, o eleitorado provavelmente não teria acesso a uma única discussão sobre a questão da guerra nuclear. Assim, Ellsberg copiou dois conjuntos de documentos liberando primeiramente os Pentagon Papers e, depois, a documentação dos planos de guerra nuclear.

Esta última foi escondida num aterro sanitário e depois perdida durante uma tempestade tropical. Em janeiro de 1973, foi acusado conforme a Lei de Espionagem , datada de 1917, em função dos Pentagon Papers, além de outros delitos de roubo e conspiração. No total, Ellsberg poderia ser condenado a uma pena de 115 anos de prisão, o que acabou não ocorrendo, em função da brilhante atuação de seus advogados, bem como alegações de má conduta governamental e coleta ilegal de evidências.

Todas as acusações contra ele foram rejeitadas pelo juiz William Byrne Jr., em maio de 1973. A partir de então, Ellsberg dedicou o resto de sua vida a falar em defesa do combate à guerra nuclear ou de qualquer natureza. Foi premiado , em 2006, com o Prêmio Nobel Alternativo e chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz, em 2015. Fundou também a Freedom of the Press Foundation, ou Fundação para a Liberdade de Imprensa, em 2012, com o objetivo de financiar e apoiar as liberdades de expressão e de imprensa. Vitimado pelo câncer de pâncreas, Daniel Ellsberg viveu bastante e deixou um exemplo positivo , tendo seu nome inscrito entre os dos defensores da paz mundial.

Gilson Barbosa é jornalista