A fecunda parceria Brasil-China

O ímpeto gélido da China contrapôs-se ao clima tropical brasileiro, no entanto, nada disso impediu a exuberância do magno encontro, em Pequim, entre os dirigentes das duas grandes Nações, Lula da Silva e Xi Jinping, num congraçamento que celebrou o início de uma profícua reaproximação econômico-financeira, o que se conhecerá de perto quando os noticiários trouxerem a lume maiores detalhes do que foi pactuado no importante evento, com os dois países agora agregados, auspiciosamente, num despontar de algo que contribuirá para impulsionar o desenvolvimento de nossa Pátria, pressurosa por nova fase que propicie melhoria de vida a todos os brasileiros.

Impedido, por força maior, de fazer tal deslocamento no mês passado, Lula em nada arrefeceu, comprovando solidez na sua intenção de pugnar pelo progresso do país, para isso contando com a colaboração de uma potência economicamente esplendorosa, não se dispensando de dialogar, também, com diversas outras de menor ponderabilidade no contexto mundial.

Tanto de parte da China, como do Brasil, havia a otimizante intenção de retomada das relações bilaterais, daí sendo aguardado um liame fortíssimo de participação sócio-econômica logo nos primeiros instantes, com o visível propósito de os parceiros não tergiversarem em levar à frente essa pactuação, que se espera alvissareira para os rumos do crescimento nacional, sobretudo se considerarmos os cerca de quinze acordos assinados pelos dois chefes de Estados e respectivos articuladores diplomáticos.

Diante de todo o resultado positivo, o ambiente climático transformou-se em detalhe menor para a numerosa comitiva brasileira, ensejando a que os novos grandes parceiros abrissem os braços para que tais postulações venham a ser concretizadas, com inevitável desdobramento em outras continentes, tudo refletindo em nosso engrandecimento como potência global.

Se é esse o panorama que de lá emergira, sem restrições, parece se tornar proficiente e irremediável, confirmando planos que nos conduzirão a um vigoroso marco de crescimento e bem-estar social. Que Deus nos ajude miraculosamente, sem dispersão nenhuma.