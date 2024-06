A favor do meio ambiente

Em 05 de junho comemoramos o Dia do Meio Ambiente e a data é essencial para refletirmos sobre o impacto das nossas atividades e as práticas que podemos adotar para garantir um futuro mais sustentável. A exemplo está o Grupo Aço Cearense, que tem como alicerce valores fundamentais como o cliente, os colaboradores, os resultados e a sociedade. A empresa vem trilhando um caminho de aperfeiçoamento contínuo do seu modelo de negócio para torná-lo ainda mais sustentável, gerando valor social, ambiental e econômico para o Brasil.

Recentemente, realizamos um diagnóstico ESG (Ambiental, Social e Governança), permitindo uma avaliação detalhada da maturidade das práticas adotadas. Esse diagnóstico não apenas identificou as ações já implementadas, mas também destacou oportunidades para aprimoramentos futuros. A economia circular é uma delas e reflete o compromisso da empresa com a redução do desperdício e a maximização dos recursos disponíveis. Além disso, todas as unidades operacionais implementaram o reuso e aproveitamento de recursos, como a água, e adotaram práticas de logística reversa. No que diz respeito à mitigação e adaptação climática, realizamos inventários de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). Esse esforço tem sido recompensado com uma intensidade de carbono 10 vezes menor do que a média nacional no setor siderúrgico.

A empresa também investe na proteção da biodiversidade, mapeando e preservando mais de 800 espécies de mamíferos, aves, répteis e peixes em suas áreas de preservação localizadas no Tocantins. Além disso, também realizamos a captação de água para tratamento na Estação de Tratamento de Água (ETA) e as plantas industriais do grupo estão equipadas com um sistema de recirculação de água em seus processos.

Em celebração ao Dia do Meio Ambiente, reafirmamos o nosso compromisso com práticas sustentáveis que visam o bem-estar do planeta e das futuras gerações. Continuará a investir em iniciativas que promovam a sustentabilidade, reconhecendo que a verdadeira prosperidade só pode ser alcançada por meio do respeito e cuidado com o meio ambiente.

Junimara Chaves é gerente de Sustentabilidade da SINOBRAS, siderúrgica do Grupo Aço Cearense