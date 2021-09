A experiência do Festival Jazz & Blues

As notícias sobre a pandemia nos chegaram de outros países como antecipação do que nos aguardava. Havia a esperança de que por aqui seria diferente, mas a realidade foi mais dura.

Em 2020, no Carnaval, realizamos o 21º Festival Jazz & Blues. Foi o último evento presencial antes da pandemia chegar ao Ceará.

O setor cultural foi fortemente impactado. Só agora, um ano e meio depois, pudemos finalmente dizer: Voltamos!

É uma volta tímida, com público reduzido, mas impossível esquecer a alegria de todos que abraçaram este desafio de viabilizar o 22º Festival Jazz & Blues como primeiro evento teste do Estado do Ceará.

Entre uma edição e outra realizamos a campanha Em Tom de Solidariedade, que beneficiou profissionais de nossa cadeia produtiva, fizemos uma nova pesquisa de mercado e tivemos dois momentos de residências artísticas, que somaram 1.200 espectadores nas mesas-redondas e 276 certificados emitidos a participantes dos cursos.

No Carnaval deste ano realizamos a primeira temporada desta edição, com shows online, para marcar a data em que tradicionalmente o Festival acontece.

Agora em setembro, nos dias 17 e 18, fizemos a segunda temporada como evento-teste em Guaramiranga. Foi um desafio. Temos a tradição de receber cerca de mil pessoas na plateia e só podíamos receber 200 por dia. Os protocolos foram rígidos, mas necessários.

Muitos que retiraram ingressos não seguiram as condições exigidas e não havia mais tempo para a reabertura da bilheteria virtual e realização de testes em outros interessados.

Para cumprir os protocolos, mesmo com lugares disponíveis, tivemos que negar o acesso aos que chegaram à entrada do evento, sem comprovação de vacina e sem o teste.

Mas nosso desejo era de dar certo e deu! Para isso, tivemos a parceria das Secretarias da Saúde e da Cultura, do Estado e de Guaramiranga, e de nossos patrocinadores, Enel e Coca-Cola. Compensamos a limitação de público presencial com nossa inédita transmissão ao vivo.

De tudo que podemos contabilizar, o mais gratificante é a certeza de que o Jazz & Blues tem um compromisso com a arte e a cultura em nosso Estado e cumpriu um importante papel na retomada das atividades culturais.

Esse foi o primeiro passo para que possamos um dia voltar à alegria dos abraços e ao calor dos aplausos que tanto fizeram e fazem falta no nosso dia a dia.

Maria Amélia Mamede

Idealizadora e diretora do Festival Jazz & Blues