A estrela que insiste em arder

Lula, pela Lei da Ficha Limpa pode candidatar-se em 2022, mas será que é isso o que nós queremos mesmo? Não estou aqui falando que o ex-presidente não sofreu com o descalabro que foi a Operação Lava Jato, que, após vazamentos de conversas entre Moro e Dallagnol, provou-se viciada em sua origem, para dizer o mínimo.

Em um Estado democrático e de direito, isso é inconcebível; isto é, a imparcialidade do juiz da causa é um princípio que se for relativizado, põe em xeque toda impessoalidade do estado. Lula foi uma vítima de um sistema que, pretendendo eliminar a corrupção, foi tão corrupto quanto os eventuais corruptores a quem julgava.

Ademais, não estou também negando os visíveis avanços na área social que os anos na presidência do petista trouxeram; a despeito de que também foram possibilitados por uma década em que as comodities brasileiras e a economia mundial contribuíram bastante.

O ponto da pergunta do início deste artigo é que, quando se vive em um sistema político que, além de visivelmente polarizado, há décadas se concentra nos mesmos nomes (e o nome de Lula é, sem dúvidas, o principal e mais longevo), isso significa que as novas lideranças ou estão sendo eclipsadas ou vivem, como planetas, em torno de um “sol”.

Sabemos, desde Sérgio Buarque de Holanda, o quanto o Brasil é personalista. Por aqui, o poder do Estado, que deveria ser burocrático e impessoal (para usar Weber), é contaminado pelo carisma de líderes políticos e pela tradição de oligarquias políticas regionais. No primeiro caso, temos os “salvadores da pátria”, os “Messias”, que não conseguem – ainda bem – resolver os problemas sozinhos.

Ainda bem, pois em um sistema democrático, o diálogo e a negociação política precisam existir para que os desmandos de um indivíduo ou as ideias – muitas vezes opressoras - de um grupo dominante, não imperem. No segundo caso, temos as famílias hegemônicas em cada unidade da federação, que se perpetuam no poder, muitas vezes, a despeito de seus resultados negativos.

Esse personalismo político impede a força do coletivo, que deveria ser o verdadeiro poder de uma democracia. O coletivo, por ser impessoal e conter a diversidade em seu meio, pode trazer novos nomes para uma política partidária gasta e anacrônica. No entanto, como teremos esses nomes se os mesmos “sóis” insistem em arder, não importa a quem queimem?

Igor Mascarenhas

Cientista social