A escravidão diante de nós

Quando surge o tema “escravidão” pode-se imaginar que se trata de um passado longínquo e superado pelos avanços de cidadania conquistados ao longo dos séculos. Todavia, embora a proibição dessa prática esteja consolidada em leis, o que a dinâmica da realidade tem demonstrado é a persistência de situações dessa natureza.

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho (OIT), 40 milhões de pessoas foram escravizadas em 2016 no mundo. No Brasil, o Radar da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), vinculado ao Ministério da Economia, aponta que entre 1995 e 2022, mais de 55 mil pessoas foram identificadas em situação de trabalho escravo. Diante desse panorama, no início do mês de julho, foi realizada a “Operação Resgate 2”.

A ação contou com a participação da Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, entre outras. Ocorreu em mais de 60 municípios. O total de 337 pessoas em situação de trabalho análogo ao escravo foram identificadas. Entre elas, seis mulheres exploradas no trabalho doméstico. Uma delas, de 37 anos, realizava a atividade desde os nove anos de idade em João Pessoa, Paraíba. Sua irmã, de 57 anos, também estava na mesma condição.

Leonardo Sakamoto (2020) explica que a escravidão contemporânea caracteriza-se por quatro elementos: cerceamento de liberdade; servidão por dívidas; condições degradantes de trabalho; jornada exaustiva. Mesmo que esses quatro aspectos não estejam todos presentes na situação, o trabalho escravo ainda pode ser configurado. Nesse sentido, questionamos: Quantas situações de empregadas domésticas conhecemos que cumprem uma jornada de trabalho muito maior do que a de 44 horas semanais? Naturais do interior, quantas têm suas folgas constantemente negligenciadas? O salário é baixo demais para visitar seus parentes? Vieram crianças ou adolescentes trabalhar em “casa de família” e nunca puderam estudar ou levar uma vida com plena autonomia porque viveram em função dos patrões? Sofrem humilhações? A escravidão moderna, portanto, não está distante, mas sim diante de nós.

Naturaliza-se os extremos da exploração para manter o conforto de uns em detrimento do massacre de muitas. À vista disso, não são apenas as ações de combate que são indispensáveis. Outras iniciativas que tenham alcance estrutural são urgentes, pois segmentos populacionais discriminados e pauperizados tornam-se alvos recorrentes não apenas das redes de exploração, mas do racismo e sexismo enraizado nas “casas de família”.

Priscila Nottingham é doutoranda em Políticas Públicas e pesquisadora do Observem (UECE)