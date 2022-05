A escolha dos presidenciáveis

Não são tantos os candidatos à Presidência da República definidos para o pleito de outubro próximo, até agora, despontando como irreversíveis apenas os nomes de Lula da Silva, Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, embora existam outros já anunciados com a intenção de postular à chefia do Poder Central, pendentes de ajustes que permitam oficializar o respectivo lançamento.

Quanto mais se aproxima o período de convenções, é de crer que alguns nomes busquem composições que possam ampliar o quadro de pretendentes ao Planalto, sendo provável que a viabilização de alguns pretendentes ocorra até meados de julho, possibilitando maior competitividade à disputa presidencial, num embate que vem se redesenhando como acontecimento galvanizador das atenções de todas as nossas correntes de pensamento, sendo considerada uma batalha primordial para os destinos do povo brasileiro.

Se Lula, Bolsonaro e Ciro já demonstraram sinalização positiva para o confronto, sabe-se que outras candidaturas aparecerão nesta fase que antecede a decisão de escolha pelos convencionais, em contexto que agregará nomes prestigiosos, nas várias legendas partidárias, o que dará à disputa característica de evento extraordinário da historiografia política nacional, que certamente fortalecerá os alicerces do regime democrático de nossa Nação.

Mesmo o candidato petista e seu companheiro de chapa, Geraldo Alckmin, aparecendo como privilegiados em diversas pesquisas, o atual mandatário vivencia momentos de impetuosidade, a fim de consolidar a tendência que o tem beneficiado, inegavelmente, ao lado, também de Ciro Gomes, com experiência fundamentada no desempenho de disputas anteriores, quando esteve concorrendo ao elevado posto de dirigente máximo do Poder Executivo federal.

Que venham para a liça os “atores” desta imprevisível competição cívica, dando lugar a que o Brasil comprove, mais uma vez, a vitalidade da estrutura político-institucional entre nós.

Ao término desse embate renhido, poder-se-á proclamar a legitimidade de uma batalha que serve para exaltar a democracia em nosso País. Diante desse contexto, salve a Pátria, pois, acima de quaisquer aleivosias.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte