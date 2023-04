À escola, com carinho

Mark Thackeray, engenheiro desempregado, aceita lecionar numa escola de Londres, enquanto aguarda uma nova ocupação na sua área profissional. Mesmo desencorajado por outros professores, concorda em ser o titular de uma sala onde predominam jovens rebeldes e indisciplinados que antes já haviam desestimulado outros mestres. Porém, tratando-os com respeito e valendo-se de certa psicologia, Mark reverte a situação, conquistando finalmente o respeito e a admiração de seus alunos. É este, basicamente, o enredo de “Ao Mestre, com Carinho” (“To Sir, With Love”), filme britânico de 1967 dirigido pelo famoso escritor James Clavell (1921-1994), no qual pontificou o talento de Sidney Poitier (1927-2022), ator norte-americano que em 2002 tornou-se o primeiro artista negro a receber um Oscar honorário pelo conjunto de sua obra.

Diante dos repetidos e tristes fatos ocorridos em escolas de diversos Estados brasileiros – iniciados desde 2011, quando um ex-aluno assassinou 12 estudantes e feriu mais de 22 numa escola municipal de Realengo, no Rio de Janeiro - , aproveitei a Semana Santa e, revendo aquele filme, refleti um pouco sobre o que passamos agora.

Estamos copiando o que há de pior, em termos de relação entre professores e alunos. O respeito à figura dos mestres, considerados nossos “segundos pais” quando éramos estudantes, transformou-se radicalmente. Nas atuais gerações, muitos pais deixaram de orientar seus filhos neste sentido. O avanço da tecnologia, com o acesso indevido a sítios da chamada dark web que incentivam todas as formas de violência, discursos de ódio, racismo e o bullying , entre outras formas de discriminação, desembocou também neste estado de degeneração em que se encontra o ambiente escolar.

Os lamentáveis crimes que se repetem há décadas em escolas dos Estados Unidos resultam de tudo isto e muito mais! Não deixemos que essas coisas terríveis, que por lá acontecem, se repliquem descontroladamente por aqui! Que o carinho prevaleça na escola, na saudável, tolerante e cordial relação entre discentes e docentes! É necessário punir os autores de tantos crimes, mas também reconstruir o ambiente escolar de antes. Absolutamente necessário! Chegamos ao ponto de pais deixarem seus filhos na escola e serem tristemente surpreendidos com notícias de mortes em série, até de criancinhas! Isto pode e precisa mudar! Que sejam reconstruídas as fundações do carinho, do amor, do respeito mútuo, como já foi em passado não tão distante assim, entre professores e alunos. Apesar dos tempos difíceis, é o que todos esperamos!

Gilson Barbosa é jornalista