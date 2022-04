A era dos debates vazios

O aumento da pobreza material, em nosso país, veio acompanhado do empobrecimento de todas as dimensões da realidade. Neste esteio, o debate educacional passou por profundas mudanças, ficando cada vez mais centrado em diversionismos e intensa animosidade intelectual. O debate se ergue em torno de uma polarização que assume em muitas circunstâncias uma atmosfera de guerra ideológica, dispersando qualquer reflexão mais aprofundada e crítica. A matéria-prima que alicerça as discussões não são dados da realidade concreta, mas as falsas premissas de um universo permeado de obscurantismo, fragmentação, sonegação de conhecimento e revisionismo.

Nesse cenário, o desenvolvimento de um pensamento autônomo é represado por um modelo de educação que prima pela padronização, massificação e despolitização da consciência humana. O padrão de linguagem simplificado e autoritário, utilizado de modo cada vez mais corrente, leva, paulatinamente, a perda de dialogicidade, ao passo em que se instaura uma comunicação de fluxo unilateral e verticalizada. Os professores são o alvo preferencial dos ataques autoritários, a pretensão é atingir em cheio a liberdade de cátedra, sufocando assim a autonomia e a autoridade docente.

A barbárie humana que assola o mundo, na atualidade, é sentida no campo educacional pela presença do esvaziamento, alienação e empobrecimento do espírito. Nunca se falou tanto em conhecimento, contraditoriamente, nunca houve tanto desprezo pela ciência e pelos intelectuais. A verdade é que quanto mais a famigerada sociedade do conhecimento enaltece o saber, mais este é vilipendiado. O fato inequívoco é que a sociedade passa por uma grave crise de referencial, o desprezo pelo conhecimento e pelos valores de respeito à diversidade e à dignidade humana são incompatíveis com uma convivência humana tolerante e pacífica.

Kalina Gondim é doutora em Educação (UFC)