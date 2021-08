A era do Real Digital

Na última década, as criptomoedas, tokens, ativos digitais, meios de pagamentos, stablecoins e, mais recentemente, as moedas digitais de bancos centrais – central bank digital currency (CBDC), surgiram como inovações importantes e impactos potencialmente grandes no sistema monetário e financeiro internacional.

Embora haja uma série de fatores que irão afetar o ritmo e a forma da transformação digital no setor financeiro, com a evidente presença dos criptoativos (entre eles o Bitcoin, o Ether, o Dai e as stablecoins), as CBDC chamam a atenção para uma nova rotina econômica que está agitando a pauta monetária de diversos países, entre eles, o Brasil, considerando a possível emissão de uma moeda fiduciária digital e o seu potencial para promover a internacionalização monetária.

O Real Digital, como vem sendo denominado por aqui, promete uma maior eficiência, menores custos, melhor acesso aos serviços financeiros e maior transparência na prestação de contas dos sistemas de pagamentos e fluxos financeiros da administração pública e do investimento privado.

Ainda assim, por ser um debate emergente de aspecto experimental, traz consigo novos riscos e maior complexidade técnica e regulatória, dependendo, inicialmente, da ambição das autoridades nacionais, de uma avaliação dos benefícios e riscos, e do interesse político. As questões de adoção tecnológica sobre em qual rede blockchain ela poderá ser desenvolvida, ficam para um segundo momento.

Acordos multilaterais e padrões de CDBC levarão tempo, mas as autoridades brasileiras, nesse ponto, estão agindo para garantir um ambiente favorável para o Real Digital. Para muitos dos bancos centrais do mundo, as discussões de CBDC mudou de "se" eles serão desenvolvidos para "quando" serão introduzidos e amplamente utilizados. É apenas uma questão de ajuste cultural. Os meios de pagamento digital e as moedas digitais vieram para ficar. Não se trata de uma questão de diminuição do dinheiro em papel em si, mas de utilidade, otimização de custos com a emissão, e, acima de tudo, segurança.

Alan Kardec

CSO