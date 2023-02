A doçura de Maria

Quem circula no cruzamento da rua Francisco Holanda com a avenida Desembargador Moreira, no bairro Dionísio Torres, por certo já se habituou à presença de uma pequena senhora, franzina e frágil, que ali está todos os dias, há 17 anos, segundo ela. Trata-se de dona Maria da Silva Amaral, nascida em Paraipaba há mais de 70 anos (ela não sabe ao certo sua idade exata), que ali comercializa panos de prato e pequenas formas de cuscuz “peito de moça”.

Com essas pequenas vendas, complementa a pensão de um salário mínimo que recebe desde o falecimento do marido, aos 81 anos, já há certo tempo. Dona de um jeito cativante, sempre invocando Deus e Jesus Cristo ao oferecer seus simples produtos aos motoristas que ali passam, dona Maria transborda doçura, simpatia e humildade.

Residente no bairro do Bom Jardim, periferia da capital, ela chega às nove horas e dali só sai por volta das duas da tarde, de segunda a sexta-feira. Maria compra , no centro da cidade, os objetos que vende no Dionísio Torres. Com seu falecido marido, adotou um filho, “muito bom e ainda solteiro” segundo ela, que trabalha num hotel da avenida Beira-Mar.

A pequena senhora, com sua simplicidade, com sua mensagem constante de amor e religiosidade, sempre é ajudada por todos os que ali circulam com seus automóveis. Neste período de Natal, ganhou algumas cestas básicas e outros presentes dos motoristas que a conhecem há anos. Testemunhei um desses momentos.

Ela conta que, enquanto tiver saúde e disposição, apesar do peso da idade, ali continuará a trabalhar. De pé ou, às vezes, sentada numa cadeira de plástico, protegida do sol pelo chapéu de palha, com sua chinelinha e sempre usando máscara, dona Maria chama a atenção por sua figura diferenciada. Em meio a uma triste realidade onde o egoísmo prepondera e o contacto interpessoal tem sido tão desvalorizado, essa senhora destoa positivamente, em contraponto à frieza e insensibilidade de nossos dias.

Maria da Silva Amaral é exemplo inspirador, com sua fala leve, sua meiguice, suas boas palavras, sem negatividade e sempre com um sorriso onde a mansidão está presente a todo momento. Que Deus a abençoe!

Gilson Barbosa é jornalista