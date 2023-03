A desigualdade do acesso à informação

Evolução, segundo Charles Darwin, é a mudança nas características hereditárias de uma população de seres vivos de uma geração para outra. De uma tribo baby boomer aos nascidos na tão polêmica geração Z, o que Darwin (provavelmente) não imaginava seria a velocidade em que a criação e disseminção da informação evoluíria.

Segundo o Social Good Brasil - SGB, o volume de dados criado nos últimos anos é maior do que a quantidade produzida em toda a história da humanidade. A produção de dados dobra a cada dois anos e, assim, geramos bastante acesso aos mais diversos tipos de conteúdo que possamos imaginar. Com esta evolução nascem novos riscos e problemas. Talvez o mais alarmante é o fato de muitas dessas informações não possuírem bases teóricas que comprovem tal veracidade.

Assim, surge o problema da desinformação ou fake news. É bom ter tanto conteúdo assim? Estamos ganhando em acesso à educação e conhecimento ou perdendo a qualidade no que recebemos em nosso cérebro diariamente?

Em um mercado de carros usados, o vendedor sempre saberá mais sobre o veículo do que o comprador. Os economistas chamam esta falha de mercado de “assimetria de informação”. Isso é algo diferente do que aconteceu com as Americanas (AMER3) e os seus investidores? Não. Existe uma desigualdade no acesso à informação entre aqueles que investem baseado nos dados que são divulgados e confiam nos agentes reguladores do mercado versus o que realmente acontece nos pormenores de uma empresa qualquer.

O fatídico episódio do dia 11 de janeiro deste ano, demonstrou ao mercado que as informações que temos acesso, mesmo vindas de empresas do mais alto nível de governança, não são confiáveis. É correto, todavia, questionar sobre atos criminosos e fora da lei que possam ter ocorrido, mas, mesmo assim, é algo que provavelmente acontece de forma estrutural por vários anos – o que preocupa.

Por fim, vale a reflexão: será o acesso a informação de qualidade um privilégio para poucos? Será que a assimetria de informação tão evidente pelo volume de conteúdo inútil que estamos criando, algo que devemos nos preocupar e buscar nos prevenir?

O novo nos desafia. A vanguarda traz consequencias. Espero que o Chat GPT nos ajude

Francisco Morel é economista e sócio da Astor Capital