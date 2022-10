A democracia é nossa

Parece estranho ter que falar tanto em democracia em um país democrático. Se é democrático, por que falar? Essa é a pergunta que faria o senso comum. No entanto é preciso fazê-la porque estamos diante de uma descoberta: precisamos falar em democracia sempre.

Ela nunca estará consolidada. Nunca haverá a segurança absoluta de que alguém munido de poder retórico e cercado de alguns elementos institucionais, mesmo que minoritariamente, seduza um grande contingente de pessoas a “salvar” um país dos fantasmas imaginários.

A propósito, ao longo da história os tiranos surgiram prometendo ser remédio para os males que eles viriam a perpetrar, para os crimes que mais tarde viriam a cometer, para os medos que causariam em seguida.

Comunismo, socialismo, são alguns dos perigos longínquos usados como base discursiva por líderes com tendências autocratas para empurrar um país para a autocracia. Logo, e, em resumo, votar se trata da capacidade de escolher o melhor caminho por meio do qual devemos continuar votando. Porque esses regimes populistas e deletérios, corrosivos ao tecido social coletivo, não é fundamentado em instituições. Eles têm como característica o individualismo, o populismo - de direita ou esquerda, a personificação do herói, a concentração do poder.

É claro que cada eleitor deve olhar para sua cidade, seu estado ou seu país, idealizando uma melhoria, um avanço. Porque o eleitor brasileiro vê na escolha eletiva, com razão, um gestor. Diferente de alguns países em cujo inconsciente coletivo o voto é para o político fazer política. No Brasil, o que se busca é solução de problemas.

No entanto, a grande novidade da evolução política brasileira é que estamos nas ruas, nas ágoras eletrônicas, nos partidos ou mesmo nas reuniões de família debatendo política. Mesmo a poucos meses de uma Copa do Mundo do futebol. Quem diria? E quem diria que, voltando ao começo desse artigo, a democracia fosse um dos temas mais citados, mais presentes.

Logo, não dá para usar a bandeira do perigo a fim de ofertar a paz. Votar é imperativo, não imperial. É fundamento, não fundamentalismo. É democrático, não demonizante. É nossa e ninguém tira.

Jota Lima é professor e educador