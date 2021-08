A democracia do prato vazio

Legenda: Igor Mascarenhas é professor Foto: Arquivo pessoal

Karl Marx afirmava, com a propriedade de quem descreveu o sistema capitalista de sua época e o desenvolvimento do sistema de trocas de mercadorias, que a base da existência do ser humano em sociedade é a sua necessidade de reprodução da vida material, ou seja, a sua sobrevivência física, que, quando em um estado ideal, se dá de forma digna, através do trabalho remunerado. Essa ideia-base, durante muito tempo, foi a preocupação da esquerda, desde as suas alas mais liberais até as mais radicais.

No entanto, em uma democracia em crise, com um chefe do Executivo a todo momento expressando um discurso golpista, os esforços discursivos da esquerda têm se voltado para a denúncia do autoritarismo e para a manutenção do que ainda resta de instituições democráticas. Essa preocupação é mais do que legítima, ela é necessária.

Apesar disso, muitos brasileiros não parecem incomodados com os arroubos golpistas do presidente; eles até riem de suas empreitadas autoritárias, como se fosse somente algo excêntrico. Nossa população preza a democracia, mas devemos nos perguntar sobre o que esse mesmo povo entende como tal. Grande parte desse povo vive em periferias onde democracia não passa de uma palavra distante, onde o Estado de direito nunca entrou, mas sim um Estado policial; onde nem os direitos de primeira geração são respeitados. Dessa forma, muitos brasileiros não reconhecem o autoritarismo de Bolsonaro, pois estes vivem barbarizados pelo autoritarismo diário.

Não é de se espantar que essa população está mais preocupada com a sua subsistência material, ameaçada por uma economia em frangalhos e por um governo errático e mais preocupado em se manter no poder a todo custo do que em impulsionar a economia brasileira com a vacina e com um ambiente político seguro e estável para investidores. Essa preocupação é tão legitima quanto a que existe em relação ao comportamento golpista de Bolsonaro e de grande parte das Forças Armadas.

Parece-me que um dos únicos na esquerda que falam do café da manhã, do almoço e da janta do brasileiro médio é Lula. Ele, que já foi tão criticado pela própria esquerda por formar consumidores e não cidadãos, dá mostras, desde que era presidente, de que não se forma cidadãos de barriga vazia. Em outras palavras, não há cidadãos engajados e preocupados com uma derrocada democrática se a democracia nunca chegou à sua comunidade e a comida demora a chegar ao seu prato.

Igor Mascarenhas

Educador e sociólogo