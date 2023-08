A defesa da honra não prevalece sobre a vida

Um homicídio ocorrido no último dia 12 de agosto, em Alexânia (GO), ganhou intensa repercussão na imprensa. Trata-se do assassinato do advogado Charlesman da Costa Silvano. O motivo veiculado nos meios de comunicação teria sido a descoberta, por um cliente do advogado, de uma traição com sua esposa. Além da gravidade e das particularidades do referido caso, alguns questionamentos vêm sendo levantados acerca da possibilidade de ser suscitada a tese da “legítima defesa da honra” (argumento de que o homicídio é aceitável quando a vítima comete adultério, pois essa conduta supostamente fere a honra do autor do crime).

Isso porque, recentemente, em março de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ser inconstitucional essa tese na hipótese de feminicídio (quando a vítima do homicídio é mulher e o crime é cometido em razão de circunstâncias inerentes ao contexto de violência doméstica). A controvérsia reside justamente na aplicação ou não desse entendimento quando a vítima se tratar de homem.

Primeiramente, importante registrar que, durante muito tempo, a “legítima defesa da honra” foi utilizada como justificativa para absolvição de inúmeros réus no Brasil. Ora, é certo que o Tribunal Popular do Júri, órgão formado por 7 representantes da sociedade, tem liberdade e suas decisões gozam de soberania. Também é certo que vigora o princípio da plenitude de defesa no Tribunal do Júri, podendo a defesa se valer de inúmeras teses para inocentar o réu. Porém, essa plenitude de defesa não é absoluta.

A bem da verdade, tecnicamente, a “legítima defesa da honra” nem se trata de legítima defesa, mas sim de um argumento desumano e covarde que se arraigou na tradição da prática jurídica para justificar o injustificável. Nessa linha, o entendimento proferido pelo STF acerca da inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra pode e deve ser aplicado também nos casos em que a vítima for homem em decorrência de homicídios motivados por infidelidade conjugal.

A defesa da honra não prevalece sobre o mais importante bem jurídico protegido pela nossa Constituição: a vida. Atribuir o mesmo peso na balança da Justiça à defesa da honra e da vida é retroceder séculos de evolução da nossa civilização.

Aureliano Rebouças Júnior é promotor de Justiça do Estado do Ceará, Mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa e Doutorando em Direito Constitucional pela Unifor