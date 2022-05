A Defensoria que transforma

A justiça é diferente para ricos e para pobres? Não deve ser. Graças a Constituição Federal (CF) de 1988, que deu corpo ao processo de redemocratização do Brasil, criou-se um instrumento amplo e social de controle das desigualdades perante ao acesso à justiça e aos direitos: a Defensoria Pública.

Assim, por força da CF, os antigos modelos de serviço de assistência judiciária foram sendo transformados em uma instituição permanente, pública, autônoma e essencial à função jurisdicional do Estado, onde seus membros são concursados, aprovados por competência técnica e jurídica, têm dedicação exclusiva e uma missão de dar vez e voz a milhares de pessoas a margem da sociedade, os mais vulneráveis. O Ceará institucionalizou a Defensoria apenas em 1997, hoje com 342 membros ativos.

Ao longo desses 25 anos de existência, dividimos todas as lutas e conquistas com os destinatários de nossos serviços, o povo cearense. Crescemos, mas sabemos que cresceram as desigualdades em escala assustadora. Por isso, nossa luta é sempre para expandir a Defensoria para que as pessoas vulneráveis tenham a melhor e mais estruturada defesa possível, exercida pelos melhores profissionais e com máxima participação social.

Somos uma instituição que é capaz de ouvir quem nunca é ouvido e, por isso, é capaz de impulsionar mudanças estruturais. Recentemente, diversas atuações foram fundamentais para a população mais carente, auxiliaram o momento difícil da humanidade com enfoque em olhar para a população em situação de rua, dos que precisam de saúde, para as crianças em abrigos, consumidores com dificuldade econômica, moradores de ocupações em relação aos despejos, entre tantos. A Defensoria que olha pra onde ninguém vê, não só porque está nas ruas e nas comunidades, mas porque dialoga com os movimentos sociais e se propõe a ser ponte e impulsionadora da efetivação de mais direitos.

Hoje, 19 de maio, é Dia Nacional da Defensoria. Dia dos que almejam que a igualdade de direitos saia do texto constitucional e chegue nas comunidades e que elas deixem de ser marginalizadas e passe a ser ouvidas em seus anseios por água encanada e tratada, saneamento básico, casas, transporte, saúde e educação à serviço das pessoas. A Defensoria é este instrumento jovem, que tem sede de revolução social, porque sonha com mudanças efetivas na vida das pessoas. Transformemos!

Elizabeth Chagas é defensora pública geral do Ceará