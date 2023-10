A data memorável da Carta Cidadã

O dia 05 de outubro tornou-se uma data extraordinária para a democracia brasileira, já que as instituições oficiais se rejubilam pela promulgação da Constituição de 1988, ensejando que o país voltasse a vivenciar o Estado Democrático de Direito, preceito indispensável às garantias de liberdade e cidadania.

Exatamente hoje, a Lei Maior completa os seus 35 anos, com eventos rememorativos no Congresso Nacional e, certamente, em diversas casas legislativas estaduais e municipais, quando também deverá ser enaltecida a figura inesquecível de Ulysses Guimarães, ao lado de quem sempre estivemos nos embates congressuais, transformando a faina constituinte em marco indelével da história do Parlamento nacional.

Naquele ritmo frenético, a postura do “Senhor Diretas” denotava a sua disposição inafastável para concluir uma tarefa hercúlea, sob as vistas atentas não só de um plenário irredento, mas, especialmente das correntes de pensamento envoltas na missão de legar ao Brasil uma nova Lei Magna, onde estivessem consubstanciados os justos anseios do povo brasileiro.

Como segundo signatário do importante Documento, relembro a luta incessante com vistas a consolidar um texto que atendesse as diversas postulações de todos segmentos nacionais, sobretudo as demandas que objetivavam o desenvolvimento e o bem-estar da coletividade.

Se inúmeras modificações parciais já foram efetivadas, nada impede que inovações despontem pelos nossos legisladores ordinários, deixando o texto formal em perfeita sintonia com a realidade contemporânea.

Para assinalar a data, em comemoração conjunta, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal realizam, nesta quinta, sessão solene alusiva ao magno acontecimento, quando, mais uma vez, os oradores estarão realçando o trabalho de todos quantos pugnaram para que devolvêssemos dignidade cívica a cada um dos compatrícios.

Sendo assim, salve, pois, o 35º aniversário de nossa Lei Maior, todos convictos quanto o dever de acatá-la fielmente, já que, como enunciou o próprio Ulysses: “quanto a ela, discordar, sim; divergir, sim; descumprir, jamais; afrontá-la, nunca...”.

Mauro Benevides é jornalista e senador constituinte