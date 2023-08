A curatela de autistas

As pessoas menores de idade estão sujeitas ao poder familiar de seus genitores ou guardiões legais, mas, ao completarem 18 (dezoito) anos, indivíduos que apresentam déficit cognitivo, dependência química, doenças neurológicas, transtornos mentais, transtornos do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, podem precisar passar por um processo de interdição judicial para que lhe sejam nomeados curadores.

Nesse contexto, a curatela surge como mecanismo próprio para suprir a incapacidade do indivíduo para os atos da vida civil. Pai e mãe são responsáveis legais pelos atos de seus filhos menores de idade, mas com a maioridade, para que essa representação prossiga, é necessária a curatela.

O primeiro passo para o processo de interdição é o atestado de sanidade física e mental da pessoa que será interditada, competindo ao seu representante ou até mesmo ao Ministério Público, indicar na petição inicial os fatos que demonstram a incapacidade do interditando. Após isso, ele será entrevistado pelo juiz, reitor do processo, visando constatar a realidade dos fatos.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência deixa claro que a curatela deve ser deferida apenas para fins de representação quanto a atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Ou seja, o(a) curador(a) não pode dispor do corpo, da sexualidade, do convívio marital, da privacidade, da educação, da saúde, do trabalho e do voto da pessoa curatelada.

As pessoas com TEA e seus familiares, hipossuficientes, podem ainda contar com a parceria entre a Associação Fortaleza Azul (Faz) e o Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Defensoria Pública para promover, gratuitamente, ações judiciais de interdição, de cobertura de atendimentos de saúde na rede pública e particular, para assegurar profissional de apoio especializado, adaptação curricular e de material, PEI e AEE junto às escolas públicas e particulares, além de contarem com o trabalho de acolhimento e inclusão com profissionais de saúde, entidades governamentais e empresas, que buscam conscientizar a população geral e diminuir os estigmas sobre as pessoas que possuem a condição.

Janielle Fernandes Severo é advogada da Associação Fortaleza Azul (FAZ)